Pronostico Leganés-Real Madrid: altra assenza importante per Ancelotti

Leganés-Real Madrid è un match valido per i quarti di finale della Coppa del Re e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

A distanza di quasi due mesi dall’ultima sconfitta nella Liga, sabato scorso il Real Madrid è caduto a Barcellona contro l’insospettabile Espanyol, che l’ha spuntata 1-0 grazie ad una rete di Romero a 5 minuti dal fischio finale. Lo stesso giocatore che, poco prima, aveva commesso un brutto fallo su Mbappé, non sanzionato con il rosso dall’arbitro (episodio che ha fatto letteralmente infuriare i madrileni).

Sfumata, dunque, quella che sarebbe stata la sesta vittoria consecutiva per i Blancos di Carlo Ancelotti, sempre primi in classifica ma di nuovo con l’Atletico Madrid alle calcagna. I Colchoneros, infatti, hanno approfittato dello scivolone dei cugini riportandosi a -1 (si è riavvicinato pure il Barcellona, vittorioso sull’Alaves).

Si profila incandescente, dunque, il derby in programma nel prossimo fine settimana, con la squadra del “Cholo” Simeone che sogna il colpaccio al “Bernabeu” e quindi il possibile sorpasso. Prima di concentrarsi sulla stracittadina, però, il Real Madrid deve focalizzare la propria attenzione sulla Coppa del Re: giunti ai quarti di finale, le Merengues si giocano l’accesso alla semifinale con il Leganés di Borja Jimenez, che nel turno precedente è riuscito a prevalere pur con grande sofferenza sull’Almeria (2-3), club che milita in Segunda Division. Nella Liga, invece, i Pepineros sono in piena bagarre retrocessione – in questo momento hanno due punti in più della terzultima – e sono reduci dalla sconfitta di misura con il Rayo Vallecano, in cui de la Fuente ha fallito il rigore del possibile 1-1 in pieno recupero.

Come vedere Leganés-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida tra Leganés e Real Madrid, valida per i quarti di finale della Coppa del Re ed in programma mercoledì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione spagnola non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai.

Il pronostico

Ancelotti farà turnover ma senza esagerare, anche alla luce delle diverse assenze per infortunio (si è fatto male anche Rudiger). Il tecnico italiano si aspetta in ogni caso una reazione dopo la sconfitta con l’Espanyol in campionato: probabile successo del Real Madrid, che verosimilmente riuscirà a tenere pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Leganés-Real Madrid

LEGANES (4-5-1): Soriano; Altimira, Rosier, Gonzalez, Nastasic, Cruz; Raba, Neyou, Tapia, Rodriguez; Munir.

REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Vazquez, Tchouaméni, Raul Asencio, Mendy; Valverde, Modric; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2