Pronostico Le Mans-Psg: velocità doppia e risultato scritto

Le Mans-Psg è una gara valida per gli ottavi di finale della Coppa di Francia. Dove vederla, le probabili formazioni e il pronostico

In questo momento il Psg è una delle squadre più in forma in Europa. Lo ha fatto vedere, non tanto in campionato – dove ha distrutto in trasferta il Brest, prossimo avversario negli spareggi di Champions League, ma soprattutto nella massima competizione europea dove ha prima superato il City e poi lo Stoccarda e adesso, con un po’ di fortuna, si può trovare agli ottavi.

Detto questo, contro il Le Mans, il Psg giocherà ad una velocità doppia tanto per rimanere in tema di motori, visto che la città francese ovviamente è conosciuta più per la 24ore che per il pallone. Una squadra, di terza serie, che si è spinta già oltre quelle che sono le possibilità. Certo, è sempre un impegno per la squadra di Luis Enrique che, però, al momento, può davvero pescare moltissimo dentro la rosa: chi va in campo dimostra di essere affidabile, dimostra di essere pronto a dire la sua. E lo fa con estrema naturalezza e tranquillità. Ora, evidente che c’è un grosso dislivello tra le due formazioni e per il Psg sarà un allenamento. E siccome con il campionato ormai vinto – dieci punti di vantaggio – e con una Champions comunque difficile, ogni competizione per una squadra che in Francia non ha rivali è buona per cercare di vincere un trofeo. Quindi, il passaggio del turno, è praticamente scontato.

Come vedere Le Mans-Psg in diretta tv e streaming

La sfida Le Mans-Lione, in programma martedì alle 21:05, non sarà trasmessa in Italia. Nessuna emittente tv o piattaforma, satellitare o streaming, ha acquisito i diritti sulla competizione nazionale francese.

Il pronostico

Almeno tre reti complessive. Almeno tre gol del Psg. Forse quattro. Vittoria semplice per gli uomini del tecnico spagnolo con la possibilità seria per Kvara di trovare la prima rete con la nuova maglia.

Le probabili formazioni di Le Mans-Psg

LE MANS (4-1-4-1): Hatfout; Burlet, Lamgahez, Yohou, Mouen, Ribelin; Bernardeau, Lauray, Rossignol; Rabillard, Gueye.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Ruiz, Mayulu; Doue, Ramos, Kvaratskhelia

POSSIBILE RISULTATO: 1-4