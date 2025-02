Pronostico Bayer Leverkusen-Colonia: derby di coppa senza storia

Bayer Leverkusen-Colonia è una partita valida per i quarti di finale di Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Nella settimana in cui a prendersi la scena sono le coppe nazionali tocca anche al Bayer Leverkusen detentore della Coppa di Germania scendere in campo. Le Aspirine sono automaticamente diventate le grandi favorite per il bis nella seconda competizione nazionale per ordine d’importanza dopo aver eliminato il Bayern Monaco nel turno precedente in quello che è stato un vero e proprio scontro tra colossi del calcio tedesco.

Lo scorso dicembre, sfruttando il fatto che i bavaresi fossero rimasti in 10 uomini per via dell’espulsione dopo 17 minuti del portiere Neuer, il Leverkusen riuscì a violare l’Allianz Arena grazie ad una rete di Tella (0-1), conquistando il pass per i quarti di finale a spese dei loro grandi rivali per il titolo. In Bundesliga, infatti, è ormai una corsa a due per lo Schale, con il Bayern Monaco che al momento può dormire sonni tranquilli in virtù dei 6 punti di vantaggio sugli uomini di Xabi Alonso.

Il Colonia è primo in Zweite Liga

Il Bayer Leverkusen, in attesa dello scontro diretto del prossimo 15 febbraio (le due squadre si affronteranno alla BayArena) è consapevole del fatto che non sono ammessi ulteriori passi falsi se l’obiettivo è restare in corsa fino alla fine, tenendo conto che i bavaresi da qui a maggio ne sbaglieranno poche. Domenica scorsa, intanto, i campioni di Germania in carica sono tornati a vincere battendo 3-1 l’Hoffenheim: l’espulsione di Grimaldo a metà ripresa non ha impedito alle Aspirine, trascinate dal solito Schick, di prendersi i tre punti.

In coppa il Leverkusen dovrà vedersela con il Colonia, retrocesso in Zweite Liga lo scorso anno. I Billy Goats in cadetteria stanno dimostrando di essere i più forti – dopo venti giornate sono primi in classifica – anche se per la promozione diretta si profila una dura battaglia (ben 4 squadre sono racchiuse in due punti). Gli uomini guidati dall’austriaco Gerhard Struber vengono da due vittorie consecutive (Elversberg e Braunschweig) con cui si sono messi subito alle spalle la sconfitta con l’Amburgo, la rivale principale per la promozione diretta.

Come vedere Bayer Leverkusen-Colonia in diretta tv e streaming

La sfida tra Bayer Leverkusen e Colonia è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.82 su Snai.

Il pronostico

Nonostante le rotazioni di Xabi Alonso la qualificazione non dovrebbe essere in discussione per il Leverkusen: probabile che le Aspirine riescano a vincere con almeno due gol di scarto e tenendo la porta inviolata come negli ultimi due precedenti in campionato.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Colonia

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, G. Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Schick.

COLONIA (3-4-1-2): Schwäbe; Hübers, Schmied, Heintz; Gazibegovic, Martel, Ljubicic, Pacarada; Waldschmidt; Downs, Maina.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0