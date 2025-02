Pronostico Atletico Madrid-Getafe: l’ultimo precedente “svela” tutto

Atletico Madrid-Getafe è un match valido per i quarti di finale della Coppa del Re e si gioca martedì alle 21:30: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

L’Atletico Madrid è reduce da una vittoria molto importante, che ha permesso ai Colchoneros di portarsi a -1 dalla vetta occupata dai cugini del Real Madrid. I Blancos, a sorpresa, sono caduti in casa dell’Espanyol e la squadra del “Cholo” Simeone ne ha approfittato, battendo 2-0 il Maiorca e mettendo ancora più pepe ad un duello che potrebbe protrarsi fino a fine torneo (occhio pure al Barcellona, che non è fuori dai giochi).

Nel prossimo fine settimana, infatti, l’Atletico Madrid sarà di scena proprio al “Bernabeu” in un derby che può indirizzare la stagione. Prima di pensare all’attesissima stracittadina, tuttavia, Griezmann e compagni saranno impegnati in Coppa del Re, nel quarto di finale con il Getafe. In palio, in caso di vittoria, potrebbe esserci un altro derby, dal momento che anche il Real Madrid è approdato tra le prime 8 della competizione.

Simeone punta ad allungare la striscia positiva: il suo Atletico non perde da quattro partite e una settimana fa ha pure battuto il Salisburgo (1-4) nell’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League confermando il piazzamento tra le “magnifiche otto” che gli ha consentito di evitare gli spareggi e qualificarsi direttamente agli ottavi. Il tecnico argentino quasi certamente farà riposare qualche titolare però non potrà permettersi di sottovalutare il solido e ostico Getafe di José Bordalas, che non perde dallo scorso 21 dicembre e che ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due partite (0-3 con la Real Sociedad e 0-0 con il Siviglia) facendo un bel balzo in avanti in classifica e portandosi a +3 sulla zona retrocessione. L’ultimo precedente tra le due squadre risale a un mese e mezzo fa con l’Atletico che ebbe la meglio di misura (1-0) al Metropolitano.

Come vedere Atletico Madrid-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida tra Atletico Madrid e Getafe, valida per i quarti di finale della Coppa del Re ed in programma martedì alle 21:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della manifestazione spagnola non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Non ci aspettiamo nulla di diverso rispetto alla sfida di campionato di dicembre. Il Getafe cercherà di chiudere ogni spazio serrando le fila e di resistere agli assalti dell’Atletico Madrid. I Colchoneros dovrebbero in ogni caso riuscire a spuntarla in una gara da meno di tre gol complessivi in cui la loro porta, come un mese e mezzo fa, potrebbe anche restare inviolata.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Getafe

ATLETICO MADRID (4-3-3): Oblak; Molina, Witsel, Le Normand, Reinildo; Koke, Barrios, Gallagher; Simeone, Correa, Julian Alvarez.

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Duarte, Berrocal, Angileri; Carles Perez, Djené, Arambarri, Coba Gomez; Juanmi, Uche.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0