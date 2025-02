Marquez choc, trappola per Bagnaia: stavolta interviene Rossi

Marquez choc: una vera e propria trappola per Pecco Bagnaia. E a questo punto è costretto a intervenire Valentino Rossi. Ecco cosa è successo

La Ducati, per il Mondiale 2025, ha deciso di puntare non solo su Pecco Bagnaia per cercare di risalire sul gradino più alto del podio, ma anche e soprattutto su Marc Marquez che, diciamolo chiaramente, non è così ben visto dall’intero paddock.

Soprattutto non è ben visto da Valentino Rossi, che come sappiamo ha avuto degli screzi con il pilota spagnolo nel corso dei suoi ultimi anni di carriera. E siccome, dentro la Ducati, nessuno dice che ci saranno problemi ma molti pensano che ne potrebbero essere, allora è intervenuto, a gamba tesa sulla questione, direttamente Valentino Rossi. Il Dottore ha cercato in qualche modo di dare dei consigli al pilota piemontese, mettendolo in guardia da quelli che potrebbero essere dei problemi che si potrebbero verificare all’interno del prossimo mondiale di MotoGp.

Marquez choc: Valentino Rossi a gamba tesa

Così come riportato dal sito it.motorsport.com, Rossi ha dato dei consigli a quello che è il suo allievo prediletto: direttamente dalle pagine del Corriere della Sera. “Ci sono giorni in cui devi vincere e giorni in cui devi portare a casa punti. Lui (Pecco) non l’ha mai fatto, altrimenti avrebbe vinto anche il terzo Mondiale”, ha esordito Rossi, prima di passare ai consigli per Pecco: “Non cadere nelle trappole, nei giochi mentali, non farti condizionare dal tuo compagno di squadra. Nei duelli, divertiti e prova l’impossibile”.

Insomma, Rossi non è proprio convinto che le cose andranno rose e fiori, se dice in questo modo. E lui che ha avuto a che fare con Marquez per molto tempo, da avversario, sa sicuramente quello che dice. Certo, essendo compagni di squadra l’atteggiamento del pilota spagnolo potrebbe anche essere diverso, anzi sicuramente sarà diverso, ma il rischio che i due vadano in collisione, non in pista ma dentro il proprio box evidentemente esiste ed è anche abbastanza alto. Insomma, vedremo che cosa succederà e soprattutto se Bagnaia riuscirà ad assorbire il consiglio del compagno.