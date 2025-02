I pronostici di martedì 4 febbraio: Coppa Italia, Coppa del Re, DFB Pokal e Coppa di Francia

I pronostici di martedì 4 febbraio: spazio alle coppe nazionali con Coppa Italia, Coppa del Re, DFB Pokal e Coppa di Francia.

In questo martedì senza coppe europee grandi protagoniste saranno le coppe nazionali, si giocano Coppa Italia, Coppa del Re, DFB Pokal e Coppa di Francia. In Coppa Italia partono i quarti di finale, sempre con partita secca e calci di rigore in caso di pareggio al termine dei novanta minuti di gioco regolamentari. L’Atalanta penalizzata dagli infortuni dovrà fare attenzione al Bologna in gran forma: gli scontri diretti tra Gasperini e Italiano sono spesso spettacolari e anche stavolta i gol non dovrebbero mancare.

In Coppa di Francia vittorie sulla carta facili per il Lille contro il Dunkerque e per il PSG in casa del Le Mans: attesi almeno tre gol complessivi. In Germania lo Stoccarda in difficoltà nell’ultimo periodo punta sulla coppa per risollevarsi: contro l’Augsburg già battuto il 12 gennaio la qualificazione è alla portata, a maggior ragione giocando in casa.

I pronostici sulle altre partite

Nella Coppa del Re giunta ai quarti di finale l’Atletico Madrid parte favorito sul Getafe, squadra però sempre difficile da affrontare e abile a concedere poco: il precedente di campionato finito 1-0 a dicembre è un indizio di come potrebbe andare la partita anche stavolta, con un’affermazione della squadra di Simeone e un numero di gol non superiore a tre.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Troyes-Brest, Coppa di Francia, ore 19:00

Vincenti

Stoccarda (in Stoccarda-Augsburg, DFB Pokal , ore 20:45)

(in Stoccarda-Augsburg, DFB Pokal ore 20:45) Lille (in Lille-Dunkerque, Super Lig, ore 18:00)

(in Lille-Dunkerque, ore 18:00) Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Getafe, Coppa del Re, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Hilal-Persepolis , AFC Champions League , ore 19:00

, , ore 19:00 Stoccarda-Augsburg , DFB Pokal , ore 20:45

, , ore 20:45 Le Mans-PSG, Coppa di Francia, ore 21:10

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Troyes-Brest , Coppa di Francia, ore 19:00

, Coppa di Francia, ore 19:00 Heracles-Utrecht , Coppa d’Olanda , ore 20:00

, , ore 20:00 Atalanta-Bologna, Coppa Italia, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 15.64 GOLDBET ; 14.98 SNAI; 15.64 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Atalanta-Bologna, Coppa Italia, ore 20:45