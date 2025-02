Ultim’ora Sinner, ritiro e mazzata tremenda: scoppia in lacrime

Sinner, ci risiamo: sfortuna a non finire in questo inizio di stagione.

Ora come ora, da un punto di vista prettamente tennistico, stanno viaggiando su due binari completamente diversi. Jannik Sinner ha già messo in cassaforte un titolo Slam – e un assegno bello succoso, che male non fa di certo – mentre Anna Kalinskaya, fino a questo momento, non ha raccolto altro che delusioni.

La tennista russa non è mai scesa in campo agli Australian Open e si è ritirata sul più bello, addirittura, dal Wta 250 di Singapore: si stava contendendo la finale del Wta 250 di Singapore con Ann Li quando, all’improvviso, archiviato il primo set, ha deciso di ritirarsi. Il suo 2025 non è iniziato, insomma, nel migliore dei modi. Niente affatto. Non resta da capire, a questo punto, se sia il caso di fermarsi per un po’, onde evitare che i problemi che sta lamentando da inizio stagione degenerino ulteriormente.

Il che la costringerebbe a rinviare, ancora una volta, l’appuntamento di cui tutti sono in attesa. Anna sogna di vincere il primo titolo in carriera da un bel po’ di tempo, ma ora per un motivo, ora per un altro, sembra non sia destino che accada. E questo sebbene abbia già raggiunto, nel tempo, risultati ragguardevoli, che le hanno permesso, oltretutto, di scalare il ranking in maniera abbastanza repentina.

Sinner dovrà mettercela tutta: non ci voleva proprio

Una mazzata, in definitiva, che speriamo non la scoraggi. Ma purtroppo, com’è giusto e normale che sia, al momento di ritirarsi è parsa parecchio addolorata, scossa addirittura. Il che è del tutto comprensibile.

Dovrà darsi un gran da fare, dunque, il nostro Jannik Sinner, se vorrà che la sua bella Anna smaltisca la delusione derivante da questo secondo ritiro e le lacrime versate al momento di uscire di scena dal Wta di Singapore. I due, dopo una breve – ma mai confermata, quindi solo teorica – rottura, si sarebbero riavvicinati. Avrebbero però deciso, probabilmente di comune accordo, di tirarsi fuori dal radar del gossip, onde evitare che la loro vita privata susciti più interesse di quanto non ne sortiscano le loro imprese sportive.

A confermare il fatto che la loro relazione stia proseguendo a gonfie vele è stato il fratello della Kalinskaya, Nicolaj, grande fan di Sinner, che è stato interpellato, nei giorni scorsi, sugli affari di cuore della sorella. Ed è stato in quell’occasione che si è detto felice della scelta di Anna e sollevato per il fatto che Jannik sia un così bravo ragazzo.