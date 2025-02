Pronostico Girona-Las Palmas: interrotta la striscia di sconfitte

Girona-Las Palmas è una partita valida per la ventiduesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La prima, storica, avventura del Girona in Champions League è terminata ufficialmente mercoledì scorso, con i catalani – già certi di essere eliminati – che hanno incassato una prevedibile sconfitta casalinga contro l’Arsenal (1-2). Magrissimo il bottino degli uomini di Michel nella manifestazione continentale più importante: 3 punti conquistati in 8 partite, realizzando appena 5 gol.

I biancorossi ora potranno concrentrarsi esclusivamente sulla Liga, dove sono in piena corsa per l’Europa. Non la Champions, che ad oggi è praticamente irraggiungibile – anche se resta sempre in ballo il discorso quinto posto – ma per le coppe minori, forse più alla portata del Girona. Nel posticipo contro il Las Palmas, dunque, Juanpe e compagni cercheranno di tornare a far registrare un risultato positivo dopo quattro sconfitte consecutive tra coppe e campionato: in Liga il Girona ha perso le ultime due, arrendendosi in casa contro il Siviglia (1-2) ed in trasferta contro il Rayo Vallecano (2-1). Nonostante questa mini-striscia la squadra di Michel è ottava in classifica, neppure lontanissima dal quinto e dal sesto posto. Quindicesimo invece il club delle Canarie, a +3 sulla terzultima: una settimana fa i gialloblù hanno evitato quella che sarebbe stata la terza sconfitta di fila riacciuffando al tempo ormai scaduto l’Osasuna grazie ad una rete di Januzaj (1-1). Un pareggio miracoloso, se consideriamo che il Las Palmas era rimasto in 10 uomini a metà ripresa per via del rosso sventolato dall’arbitro a Essugo. Nelle quattro gare disputate nel nuovo anno – compresa la partita di Coppa del Re con l’Elche – la formazione guidata da Diego Martinez non ha mai tenuto la porta inviolata.

Il pronostico

Archiviata l’esperienza in Champions, il Girona dovrebbe riuscire a ripartire in Liga contro un avversario che non sta attraversando un momento facile e che non vince in trasferta da fine novembre.

Le probabili formazioni di Girona-Las Palmas

GIRONA (4-2-3-1): Pau López; Arnau Martínez, David López, Juanpe, Blind; Herrera, Iván Martín; Asprilla, van de Beek, Bryan Gil; Danjuma.

LAS PALMAS (4-2-3-1): Cillessen; Álex Suárez, Pelmard, McKenna, Marmol; Kirian Rodríguez, Javi Munoz; Sandro, Moleiro, Januzaj; Fabio Silva.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1