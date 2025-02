Pronostico Gaziantep-Galatasaray: non ci riescono da fine novembre

Gaziantep-Galatasaray è una partita valida per la ventiduesima giornata di Super Lig e si gioca lunedì alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nell’ultima giornata della fase a girone unico dell’Europa League il Galatasaray aveva bisogno di una vittoria per rimanere tra le prime 8 della maxi-classifica e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Vittoria che però non è arrivata: ad Amsterdam l’Ajax ha avuto la meglio 2-1, facendo scivolare al quattordicesimo posto i campioni di Turchia. La squadra di Okan Buruk dovrà dunque passare dagli spareggi, dove affronterà un’altro club olandese, l’AZ Alkmaar.

Nel frattempo la proprietà è intervenuta sul mercato, regalando al tecnico quella che nei prossimi mesi sarà la spalla di Osimhen: stiamo parlando di Alvaro Morata, in arrivo dal Milan. Un colpo di spessore che va ad alzare ulteriormente il livello di una rosa, già molto lunga e qualitativa. In attesa di sfidare l’AZ in coppa, il Galatasaray tenterà di archiviare subito la sconfitta con i Lancieri in Super Lig, difendendo il vantaggio di 6 punti sugli eterni rivali del Fenerbahçe, costretti ad inseguire da inizio stagione. In campionato i numeri fatti registrare finora dal Galatasaray non lasciano spazio a dubbi su chi sia il favorito per la vittoria del titolo: Osimhen e compagni sono ancora imbattuti, con un bottino di 17 vittorie e tre pareggi. L’avversario di turno è il Gaziantep – in cui milita l’ex Venezia e Torino Okereke – situato momentaneamente a metà classifica, equidistante da zona Europa e retrocessione. Una squadra che è stata molto incostante nelle ultime giornate e che nella scorsa settimana è tornata a perdere dopo quattro risultati utili (2-1 in casa del Samsunspor).

Come vedere Gaziantep-Galatasaray in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventiduesima giornata di Super Lig tra Gaziantep e Galatasaray, in programma lunedì alle 18:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

Il pronostico

L’ultima sconfitta del Galatasaray su questo campo è datata marzo 2022: da allora il club di Istanbul non ha mai perso punti contro il Gaziantep, facendo sempre bottino pieno. Sarà verosimilmente così anche stavolta, considerando pure la voglia dei giallorossi di ripartire dopo l’inaspettata sconfitta in Europa League, costata gli ottavi. Non è da escludere, in ogni caso, che i padroni di casa riescano a segnare almeno un gol: è da novembre, infatti, che il Galatasaray non tiene la porta inviolata lontano dal proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Gaziantep-Galatasaray

GAZIANTEP (3-5-2): Dioudis; Kizildag, Viana, Saborit; Sorescu, Daubin; Kozlowski, Ndiaye, Eskihellaç; Boateng, Okereke.

GALATASARAY (4-2-3-1): Guvenç; Ayhan, Sanchez, Bardakci, Kutlu; Torreira, Sara; Yilmaz, Mertens, Akgun; Osimhen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2