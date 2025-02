Pronostico Cagliari-Lazio, in Sardegna non c’è storia: parziale da brividi

Cagliari-Lazio è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Riscatto sarà la parola d’ordine nel posticipo dell’Unipol Domus tra un Cagliari che dopo tre risultati utili di fila si è di nuovo fermato, arrendendosi 2-0 al Torino, e una Lazio che si è svegliata troppo tardi contro la Fiorentina (1-2), perdendo un delicato scontro diretto in ottica quarto posto. In classifica, tuttavia, non è poi cambiato granché: i sardi continuano ad avere un lieve margine sulla zona retrocessione ma restano in piena bagarre, i capitolini invece hanno conservato la quarta piazza approfittando anche della sconfitta della Juve a Napoli (i bianconeri in caso di vittoria avrebbero potuto sorpassare la squadra di Marco Baroni).

Davide Nicola, allenatore dei rossoblù, ha parlato di stanchezza dopo il k.o. con i granata: nonostante un buon Caprile – l’estremo difensore arrivato in questa sessione di mercato dal Napoli è stato in assoluto il migliore in campo – il Cagliari ha patito la fisicità del Toro, capace poi di massimizzare grazie ad una doppietta dello scozzese Adams. Probabilmente anche sulla prestazione offerta dalla Lazio contro i viola hanno inciso le fatiche del doppio impegno: nelle ultime due settimane i biancocelesti sono stati impegnati in Europa League, disputando le ultime due gare (Real Sociedad, Braga) della fase a girone unico. E la sconfitta di giovedì scorso in Portogallo (1-0) è stata indolore, dal momento che Baroni e i suoi uomini hanno comunque chiuso al primo posto, posizione che gli consentirà di giocare direttamente gli ottavi di finale e di essere anche testa di serie.

Cagliari-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola è alle prese con il solito dubbio: chi giocherà sulla trequarti? Gaetano oppure Viola? L’ex Napoli per ora sembra in vantaggio ma il duello resta vivo. Niente da fare per Luvumbo: l’angolano non rientrerà neppure contro i biancocelesti. L’altro ballottaggio è a centrocampo, dove si contendono una maglia Adopo e Deiola.

Nella Lazio la principale novità rispetto alla sfida con la Fiorentina sarà il ritorno dal 1′ di Rovella, affiancato in mediana da Dele-Bashiru. Baroni, come in coppa, non avrà a disposizione Guendouzi, alle prese con l’influenza. Davanti Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos ma occhio alle quotazioni di Pedro, che sembrano salire vertiginosamente.

Come vedere Cagliari-Lazio in diretta tv e in streaming

Cagliari-Lazio è in programma lunedì alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cagliari-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dagli ultimi cinque viaggi in Sardegna la Lazio è sempre tornata con i tre punti in tasca: in questo parziale, tra l’altro, i biancocelesti hanno realizzato 12 gol complessivi e ne hanno subiti solo 3. Oltretutto la striscia di risultati positivi contro i rossoblù si è allungata a 19 dopo la vittoria per 2-1 dello scorso novembre all’Olimpico. I precedenti, dunque, suggeriscono di dare fiducia alla squadra di Baroni: secondo noi, tuttavia, la vittoria della Lazio – tra fatiche di coppa e momento di lieve flessione – non è così scontata e non sarebbe una sorpresa se i sardi riuscissero a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Il Cagliari riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2