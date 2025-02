I pronostici di lunedì 3 febbraio: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 3 febbraio: ci sono i posticipi di Serie A, Premier League e Liga, si gioca anche in campionati minori come quello turco.

La trentunesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Cagliari e Lazio, squadre con obiettivi differenti ma accomunate dalla stessa fame di punti. I rossoblù per allungare sul Parma terzultimo in zona retrocessione, i biancocelesti per riappropriarsi della quarta posizione. I precedenti recenti dicono Lazio: dagli ultimi cinque viaggi in Sardegna la squadra del presidente Lotito è sempre tornata con i tre punti in tasca. In questo parziale, tra l’altro, i biancocelesti hanno realizzato 12 gol complessivi e ne hanno subiti solo 3.

Il Cagliari però potrebbe approfittare del calo a livello difensivo della squadra di Baroni, che nelle ultime dieci partite ufficiali ha mantenuto la porta inviolata in una sola occasione. In Premier League il Chelsea va a caccia dei tre punti in un periodo abbastanza complicato, con una sola vittoria centrata nelle ultime sei partite. Non è un momento facilissimo dopo i fuochi d’artificio di qualche mese fa ma i Blues, malgrado la penuria di risultati, dovrebbero riuscire a voltare pagina contro un West Ham alle prese con gravi problemi difensivi e che ha incassato la bellezza di 14 gol nelle ultime 5 giornate di Premier League.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: Al Nassr-Al Wasl, Al Ain-Al Rayyan e Al Sadd-Al Ahli della Champions League asiatica e Gaziantep-Galatasaray della Super Lig turca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Girona-Las Palmas, Liga, ore 21:00

Vincenti

Chelsea (in Chelsea-West Ham, Premier League, ore 21:00)

(in Chelsea-West Ham, ore 21:00) Galatasaray (in Gaziantep-Galatasaray, Super Lig, ore 18:00)

(in Gaziantep-Galatasaray, ore 18:00) Al Nassr (in Al Nassr-Al Wasl, AFC Champions League, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Nassr-Al Wasl , AFC Champions League , ore 19:00

, , ore 19:00 Gaziantep-Galatasaray , Super Lig , ore 18:00

, , ore 18:00 Chelsea-West Ham, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Ain-Al Rayyan , AFC Champions League , ore 15:00

, , ore 15:00 Al Sadd-Al Ahli , AFC Champions League , ore 17:00

, , ore 17:00 Cagliari-Lazio, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

• X in Middlesbrough-Sunderland, Championship, ore 20:45