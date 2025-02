Pronostico Milan-Inter: profumo di “vendetta” a San Siro

Milan-Inter è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due delle tre sconfitte stagionali dell’Inter tra coppe e campionato sono arrivate proprio contro gli odiati rivali cittadini del Milan e l’ultima, rimediata nella finale della Supercoppa Italiana a Riad, è stata particolarmente dolorosa per le modalità con cui è arrivata, coi rossoneri capaci di annullare un doppio svantaggio, ribaltare tutto al 93′ grazie ad un gol di Abraham (2-3) e prendersi il primo trofeo della stagione.

Sembrava che quel rocambolesco successo potesse rappresentare una svolta per il Diavolo, dal momento che in terra saudita c’era stato pure il battesimo del nuovo allenatore, Sergio Conceiçao. Il tecnico portoghese, tuttavia, non è riuscito a risolvere quei problemi che avevano logorato il suo precedessore, Paulo Fonseca.

Il Milan dopo la Supercoppa ha alternato buone prestazioni ad altre deludenti, come ad esempio la netta sconfitta a Torino con la Juventus oppure quella di mercoledì scorso nell’ultima giornata della fase campionato di Champions League con la Dinamo Zagabria (2-1), che ha “condannato” i rossoneri a giocare gli spareggi per accedere agli ottavi (affronteranno il Feyenoord). In campionato, una settimana fa, Conceiçao se l’è vista brutta. La vittoria contro il Parma è arrivata soltanto grazie ad un’altra disperata rimonta nel finale (3-2) ed il tecnico lusitano ha avuto pure un vistoso battibecco a fine match con l’ex capitano Calabria, segno evidente che nello spogliatoio le acque non sono poi così calme.

Le cose vanno invece a gonfie vele in casa Inter: la sconfitta in Supercoppa non ha inciso sul rendimento degli uomini di Simone Inzaghi, che da allora hanno ottenuto 5 vittorie e un pareggio. Domenica scorsa i nerazzurri hanno fatto un sol boccone del Lecce (0-4), ma il copione non è stato poi così diverso in Champions League, con Lautaro Martinez autore di una tripletta contro il Monaco (3-0). L’Inter si è dunque qualificata direttamente agli ottavi, obiettivo che le consentirà di giocare due partite in meno. Campioni in carica sempre a -3 dal Napoli in campionato, anche se devono recuperare la sfida con la Fiorentina, rinviata a dicembre per via del malore di Bove.

Milan-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Milan il nuovo acquisto Walker dovrebbe partire titolare, al centro della difesa invece Conceiçao schiererà la coppia Pavlovic–Tomori, quest’ultimo favorito su Gabbia. Vista l’assenza di Fofana per squalifica, potremmo rivedere il centrocampo a tre formato da Bennacer, Reijnders e Musah. Davanti, infine, Abraham è in vantaggio su Morata, appetito dal Galatarasay in questi ultimi giorni di mercato: con il probabile arrivo del messicano Gimenez, infatti, a fare le valigie potrebbe essere lo spagnolo.

Buone notizie per Inzaghi: Calhanoglu ha quasi recuperato e si accomoderà in panchina. In mezzo Asllani con Barella e Mkhitaryan, sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco. In difesa Pavard, de Vrij e Bastoni.

Come vedere Milan-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Milan-Inter è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Milan-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter è quotata a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il derby, quasi inutile rammentarlo, è una partita a sé ma la sensazione è che stavolta l’Inter, che sembra stare decisamente meglio rispetto al Milan, rispetterà il pronostico dopo le due sconfitte di fila. I nerazzurri approfitteranno dei problemi difensivi della squadra di Conceiçao, apparsa alquanto vulnerabile nelle ultime cinque gare, in cui ha fatto registrare un solo clean sheet. Ci aspettiamo almeno tre gol complessivi a San Siro, come del resto è sempre avvenuto nelle ultime quattro stracittadine.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic; Abraham, Leao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Milan-Inter: chi vince? Milan

Pareggio

Inter View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2