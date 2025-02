Pronostico Marsiglia-Lione: nuovo allenatore stesso risultato

Marsiglia-Lione è una partita valida per la ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non vince dall’11 gennaio il Marsiglia di De Zerbi. Poco meno di un mese. Nelle ultime tre uscite sono arrivate due sconfitte – una in coppa – e un pareggio amaro in casa contro lo Strasburgo. Il momento è delicato per il tecnico italiano, agganciato dal Monaco in classifica (che ha una partita in più) e che se per un po’ di tempo ha anche accarezzato il sogno di avvicinare il Psg, si è svegliato bruscamente.

Non che vada meglio al Lione, c’è da dirlo. Settimo, con 30 punti, e che in settimana ha deciso di cambiare anche l’allenatore. Senza panchina, Paulo Fonseca, ex Milan, ci è rimasto poco: sì, è stato lui il prescelto per sedersi su una delle panchine più importanti del campionato francese. Un debutto difficile, su un campo difficile, contro una squadra che giocherà al massimo per prendersi i tre punti. Lo scossone in panchina di solito porta dei cambiamenti, ma in questo momento, nonostante il cambio, crediamo sia difficile riuscire in quella che potrebbe essere una mezza impresa. Come sappiamo, inoltre, questa partita è sempre carica di tensioni. Un paio di anni fa, Fabio Grosso, è stato colpito alla testa da un sasso dopo un assalto dei tifosi marsigliesi al pullman della squadra ospite. Quella partita non si giocò, venne recuperata nei mesi successivi, quindi il livello di guardia è davvero altissimo.

In campo però non succederà nulla, speriamo ovviamente, con il Marsiglia che parte leggermente avanti. Il Lione viene da quattro pareggi di fila e inoltre, pure, dalla gara europea nel corso della settimana: un pareggio interno contro il Ludogorets che mette in evidenza il momento un po’ così. Fonseca ha avuto poco tempo per lavorare, e in caso di sconfitta ovviamente non gli si possono addossare colpe.

Come vedere Marsiglia-Lione in diretta tv e in streaming

La sfida Marsiglia-Lione, in programma domenica 2 febbraio alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Marsiglia è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Vince il Marsiglia, in una gara da almeno un gol per squadra. De Zerbi rimarrà quindi solitario al secondo posto, Fonseca inizierà male questa avventura. Ma senza colpe, come detto prima.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lione

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Lirola; Henrique, Rowe, Hojbjerg, Merlin; Rabiot, Greenwood; Maupay.

LIONE (4-1-4-1): Perri; Kumbedi, Mata, Niakhate, Tagliafico; Matic; Cherki, Veretout, Tolisso, Nuamah; Lacazette

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1