Pronostico Fiorentina-Genoa: una lunga imbattibilità che dura da 25 incontri

La Lazio ha “salvato” di nuovo Raffaele Palladino. Come avvenne all’andata, quando il tecnico della Fiorentina riuscì ad allontanare le voci di esonero battendo i biancocelesti e poggiando le basi per le otto vittorie consecutive, che permisero alla Viola di assestarsi tra le prime sei. Poi riecco un momento di buio quasi totale a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno – i gigliati hanno conquistato a malapena 2 punti in 6 giornate – terminato soltanto domenica con la sofferta vittoria dell’Olimpico (1-2) contro la squadra di Marco Baroni.

Adli e Beltran hanno regalato alla Fiorentina – aggressiva e spavalda nel primo tempo, troppo schiacciata nella propria metà campo nel secondo – 3 punti pesanti, che mancavano da quasi due mesi e che consentono agli uomini di Palladino di restare attaccati al treno Champions League (la Lazio quarta, con una partita in più, è a +3). In attesa di capire cosa succederà negli ultimi giorni di mercato – la Fiorentina è una delle più attive in assoluto, sia sul fronte degli acquisti che su quello delle cessioni – l’ex tecnico del Monza va a caccia di conferme nella sfida del “Franchi” contro il Genoa, una gara da non sbagliare se si vuole alzare la cosiddetta asticella. I rossoblù, con Patrick Vieira al timone, sono tornati alla “dimensione” dello scorso anno ed anche grazie al successo di lunedì scorso contro il derelitto Monza (2-0), il secondo negli ultimi tre turni, sembrano ormai avviati verso una salvezza tranquilla. In classifica, infatti, il Genoa ha raggiunto quota 26 punti, ben 6 in più rispetto alla terzultima. Il reparto più migliorato è indubbiamente la difesa: da dicembre in poi quella di Vieira è la squadra che ha tenuto la porta inviolata più volte (6 in 9 partite).

Fiorentina-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Il centrocampo della Fiorentina sarà orfano di Adli, espulso all’Olimpico subito dopo la sostituzione. Palladino potrebbe schierare Folorunsho, tra i migliori contro la Lazio, in mediana accanto a Mandragora. Out sia Colpani che Cataldi, non è da escludere che Beltran venga spostato a destra, giocando di fianco all’ex di turno Gudmundsson. Partiti sia Ikoné che Kouamé, a sinistra potrebbe di nuovo trovare spazio Sottil. Dietro altra occasione per Pongracic, titolare già una settimana fa.

Dall’altro lato, Vieira ritrova Badelj e Vitinha: il regista si riprenderà il suo posto in mezzo al campo – il giovane Masini torna in panchina – solo panchina invece per l’ex Marsiglia. Nel tridente Zanoli, Pinamonti e Miretti.

Come vedere Fiorentina-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Genoa, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria della Fiorentina è quotata a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Il pronostico

Tradizione favorevole quella della Viola contro il Genoa, che non batte i gigliati dal 2019. In casa, poi, i toscani sono imbattuti da ben venticinque incontri con i rossoblù. Statistiche che ci inducono a dare fiducia alla squadra di Palladino, ringalluzzita dalla vittoria con la Lazio. La Viola, però, potrebbe non riuscire a tenere la porta inviolata per la nona volta consecutiva.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Genoa

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Mandragora; Beltran, Gudmundsson, Sottil; Kean.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1