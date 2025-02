Pronostici Serie B 2 febbraio: il cambio in panchina fa subito effetto

Serie B, dopo la sconfitta con il Catanzaro il Brescia ha deciso di affidarsi nuovamente a Maran: gara delicata quella con la Carrarese.

Mentre ai piani alti della classifica le gerarchie sembrano già essersi delineate, ai margini della zona playout di traffico ce n’è parecchio. E sono diverse le squadre che potrebbero essere risucchiate nella lotta per non retrocedere. Tra queste c’è il Brescia: le Rondinelle non vincono dal 3 novembre ed in settimana hanno dato il benservito a Pierpaolo Bisoli – fatale per lui la sconfitta interna con il Catanzaro – richiamando Rolando Maran, il tecnico con cui avevano iniziato la stagione.

Una mossa che potrebbe servire a dare una scossa alla vigilia di una sfida delicata contro la Carrarese, che ha un po’ rallentato dopo aver chiuso il 2024 in zona playoff. Nel nuovo anno solo sconfitte per gli apuani, battuti da Pisa, Spezia e Juve Stabia. Quello degli azzurri resta ad ogni modo un cammino fantastico, perché nessuno la scorsa estate poteva immaginare che a febbraio la Carrarese stazionasse a metà classifica, con un margine impotante (+5) sulla quintultima. La squadra di Antonio Calabro però non può distrarsi troppo: nella gara con il Brescia la paura di perdere potrebbe prendere il sopravvento, vista la necessità di fare punti da parte di entrambe. Non è da escludere un risultato positivo degli ospiti in un match in cui il numero delle reti complessive dovrebbe essere inferiore a tre.

Le previsioni sulle altre partite

Nonostante un uomo in più per oltre settanta minuti, nell’ultimo turno la Salernitana di Roberto Breda non è riuscita a scalfire la difesa del Pisa ed è tornata addirittura a mani vuote dalla trasferta toscana. Tanto rammarico per i granata, momentaneamente terzultimi ed invischiati nella lotta per non retrocedere.

Con l’arrivo del nuovo allenatore, tuttavia, qualche miglioramento si è notato e non sarebbe una sorpresa se contro la Cremonese, imbattuta da 7 turni, i campani riuscissero ad evitare quantomeno la sconfitta: sì, quella dell’Arechi potrebbe essere una partita più equilibrata del previsto, da almeno due gol complessivi.

Continua, invece, il periodaccio del Frosinone, altro club proveniente dalla A che rischia la doppia retrocessione. I ciociari da metà dicembre in poi hanno battuto solo la Salernitana ed è stato particolarmente pesante il k.o. interno della scorsa settimana con il Sudtirol (0-3): non sarà semplice, per la squadra di Leandro Greco, riscattarsi al San Nicola contro il Bari, più solido e continuo rispetto ai giallazzurri. Promette equilibrio, infine – ed almeno un gol per parte – la sfida del “Druso” tra Sudtirol e Reggiana, entrambe reduci da due belle vittorie (gli uomini di Castori hanno travolto il Frosinone, gli emiliani invece si sono imposti sul Palermo)

Serie B: possibili vincenti

Salernitana o pareggio (in Salernitana-Cremonese)

Bari (in Bari-Frosinone)

Brescia o pareggio (in Carrarese-Brescia)

La partita da almeno due gol complessivi

Salernitana-Cremonese

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Sudtirol-Reggiana

Le partite da meno di tre gol complessivi

Carrarese-Brescia

Bari-Frosinone

Comparazione quote

La vittoria del Bari è quotata a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” in Carrarese-Brescia è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI