I pronostici di domenica 2 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 2 febbraio: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1, c’è Roma-Napoli e il derby Milan-Inter.

La domenica di Serie A propone due big match: alle 18:00 c’è il derby della Madonnina con l’Inter che proverà a vendicarsi dopo la sconfitta dell’andata e quella dolorosa in rimonta della finale di Supercoppa Italiana. Una partita importante anche in ottica Scudetto, visto che poi il Napoli capolista sarà alle prese con una trasferta non semplice sul campo della Roma, rinata grazie alla cura Ranieri soprattutto nel rendimento interno.

Ad aprire la giornata di calcio sarà però la Juventus, in crisi nera nell’ultimo periodo: la partita contro l’Empoli sembra quella giusta per tornare a sorridere con i tre punti, in modo da rilanciarsi in zona Champions League. Zona Champions League che interessa anche alla Fiorentina, attesa da una partita non impossibile in casa col Genoa.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: oltre al big match di Premier League tra Arsenal e Manchester City, occhio a Brentford-Tottenham di Premier League, Ajax-Feyenoord di Eredivisie, Barcellona-Alaves di Liga, Eintracht Francoforte-Wolfsburg e Bayer Leverkusen-Hoffenheim di Bundesliga, Marsiglia-Lione di Ligue 1.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Milan-Inter, Serie A, ore 18:00

Vincenti

Juventus (in Juventus-Empoli, Serie A, ore 12:30)

(in Juventus-Empoli, ore 12:30) Fiorentina (in Fiorentina-Genoa, Serie A, ore 15:00)

(in Fiorentina-Genoa, ore 15:00) Barcellona (in Barcellona-Alaves, Liga, ore 14:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Marsiglia-Lione, Ligue 1 , ore 20:45

, ore 20:45 Leverkusen-Hoffenheim , Bundesliga , ore 17:30

, , ore 17:30 Barcellona-Alaves, Liga, ore 14:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brentford-Tottenham , Premier League , ore 15:00

, , ore 15:00 Arsenal-Manchester City , Premier League , ore 17:30

, , ore 17:30 Ajax-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.48 GOLDBET ; 9.58 SNAI; 9.48 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Roma-Napoli, Serie A, ore 20:45