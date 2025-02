Hamilton già non ne può più: i tifosi Ferrari restano di sasso

Hamilton già non ne può più. E i tifosi della Ferrari insieme a lui. Ecco le parole del pilota inglese pronto a tornare in pista con la Rossa

L’attesa è infinita. Ma ormai è agli sgoccioli se pensiamo ovviamente a quello che è successo lo scorso anno. Sì, sono passati dodici mesi da quando la Ferrari ha annunciato che Hamilton sarà il pilota del 2025. E l’inglese ha dovuto correre un Mondiale con la Mercedes praticamente fremendo per prendersi il suo sterzo a Maranello.

Un paio di settimane fa, le prime immagini del sette volte campione del mondo hanno fatto il giro dei social e del pianeta. Un record subito infranto: quella di Hamilton è stata la foto che ha ricevuto più like riguardante il mondo della Formula Uno. Non osiamo immaginare, onestamente, cosa succederà nel caso in cui il pilota riuscisse a vincere magari all’esordio. Sarebbe un sogno vero e proprio, alimentato ovviamente dalla vittoria, che porterebbe ad un’esplosione, vera, del mondo del social. Detto questo, Hamilton, non sta più nella pelle.

Hamilton: non vede l’ora di correre

Qualche giro Hamilton lo ha fatto dentro la Ferrari. E per rivederlo di nuovo basterà aspettare un paio di giorni. Così come è stato confermato infatti da Pirelli, il 4-5 febbraio a Montmelò il pilota inglese farà degli altri test sulla SF-24 messa a punto per ospitare le gomme sperimentali del 2026.

E Hamilton in tutto questo non vede l’ora. Perché in un post apparso sulla propria pagina Instagram, il sette volte numero uno del pianeta ha scritto questo: “La prima gara non arriverà mai abbastanza presto”. Insomma, Hamilton è impaziente, “ma prima di salire sulla SF-25 dovrà attendere ancora quasi tre settimane, dato che la Ferrari effettuerà lo shakedown della nuova monoposto di Maranello il 19 febbraio a Fiorano” si legge sul sito formulapassion.it, uno dei più importanti sul mondo dei motori. Lewis, onestamente, e lo diciamo prendendoci la responsabilità di farlo per tutti gli appassionati e i tifosi della Ferrari, non vediamo l’ora anche noi.