Pronostico Juventus-Empoli: un solo risultato per Motta

Juventus-Empoli è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Thiago Motta si gioca una stagione intera in questo mese di febbraio. Sì, perché la situazione dentro la Juventus la conosciamo, in questo momento: fuori dai giochi per lo scudetto da un pezzo, la sconfitta in Champions League contro il Benfica è stata la seconda di fila in pochi giorni. E adesso molte persone chiedono l’esonero dell’allenatore. No, Motta non se la passa bene.

Al momento non c’è sentore di uno scossone, ovviamente. Ma tutto passa come detto dalle prossime partite. A partire da quella contro l’Empoli. Per tenere viva la possibilità di prendersi la qualificazione alla prossima massima competizione europea, la Juventus non si può permettere il lusso di sbagliare in nessun modo. Tutto è cambiato in una sola settimana: contro il Milan una bella vittoria, poi la rimonta subita contro il Napoli e infine la debacle in casa contro i portoghesi. E poi, in questo mese, ci sarà anche il doppio confronto con il Psv negli spareggi, squadra già affrontata in stagione (3-1 alla prima giornata), ma molto diversa rispetto a quella che si è vista a Torino. Intanto ci sarà anche una gara in Olanda, e poi questa Juventus è incerottata e a due giorni dalla chiusura del mercato si ritrova con un solo difensore centrale, Gatti, e uno che è arrivato, Veiga, che ancora il campo non lo ha visto.

In queste difficoltà evidenti l’Empoli si potrebbe inserire in maniera clamorosa mettendo a rischio la panchina di Motta. Ma non è che i toscani in questo momento stiano benissimo: certo, D’Aversa fuori casa ha fatto più vittorie che in casa (al Castellani è caduto solo il Como e parliamo di un’era calcistica fa), e allora sente il profumo di colpaccio. Difficile eh, la Juve è favorita. Ma non del tutto impossibile. Certo, noi crediamo che in questo momento di difficoltà, enorme, la Juve possa davvero riuscire a prendersi l’intera posta in palio.

Come vedere Juventus-Empoli in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Empoli è in programma domenica alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

La vittoria della Juventus è pronosticabile contro l’Empoli. Anche se gli ospiti, sfruttando i problemi difensivi dei bianconeri, almeno una rete la potrebbero segnare nel corso del match. Sfida, quindi, da un gol per squadra con i tre punti che dovrebbero rimanere a Torino.

Le probabili formazioni di Juventus-Empoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Alberto Costa; Thuram, Locatelli; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1