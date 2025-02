Pronostico Espanyol-Real Madrid: pokerissimo Ancelotti

Espanyol-Real Madrid è una partita della ventiduesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nonostante il primo posto in classifica, il mese di febbraio sarà complicato per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che, come sappiamo, ha il doppio confronto, da dentro o fuori, contro il Manchester City in Champions League. E nonostante l’annata per la squadra di Guardiola evidentemente non è da ricordare, i Citizens, vuoi o non vuoi, fanno sempre e comunque paura.

Iniziare con il piede giusto, insomma, potrebbe essere determinante: il Real Madrid questo lo sa bene e nella sfida contro l’Espanyol sa benissimo di doversi prendere, per forza, i tre punti. Non è un testacoda ma quasi, visto che i padroni di casa sono terzultimi e quindi al momento retrocessi. E il Madrid, ovvio, come quasi in tutte le partite che gioca in stagione, parte con tutti i favori del pronostico. Ancelotti inoltre non si fida e, nonostante nelle ultime quattro uscite abbia sempre vinto contro i rivali di sabato sera, manderà in campo la migliore formazione possibile, l’armeria migliore per avere la meglio su una squadra che in casa un po’ di fastidio lo potrebbe dare.

Ma davanti stanno bene tutti: da Mbappé a Bellingham passando per Vinicius e finendo con Rodrygo. Tutti dal primo minuto per cercare di chiuderla velocemente e non sprecare energie che potrebbero essere fondamentali. Quindi, se nelle ultime quattro sono arrivate quattro vittorie, stasera Ancelotti piazzerà il pokerissimo: cinque su cinque.

Come vedere Espanyol-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Real Madrid, gara valida per la ventiduesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Snai.

Il pronostico

La sbloccherà quasi sicuramente nel primo tempo il Real Madrid. Che conquisterà tre punti pesantissimi per iniziare alla grande questo febbraio che si potrebbe rivelare decisivo per il resto della stagione.

Le probabili formazioni di Espanyol-Real Madrid

ESPANYOL (4-4-2): J Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Carreras, Kral, Lozano, Tejero; Puado, Fernandez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3