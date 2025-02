Pronostico Barcellona-Alaves: il dato sulla difesa non lascia scampo

Barcellona-Alaves è una partita della ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 14:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Chiuso il discorso qualificazione Champions League, il Barcellona di Flick in questo mese di febbraio – a differenza del Real Madrid – si potrà concentrare solamente sul campionato cercando di rosicchiare qualche punto agli uomini di Ancelotti. Sono sette, adesso, quelli di svantaggio rispetto ai Blancos e, a febbraio, tutto potrebbe succedere.

Certo, i catalani devono fare il proprio a partire dal pomeriggio di domenica quando ospiteranno l’Alaves che no, non è un ostacolo insormontabile. La truppa di Flick affronta una delle squadre che in questa stagione ha preso moltissimi gol: la bellezza di 33 ed è una delle peggiori difese del massimo campionato spagnolo. E il Barcellona, come sappiamo, è quella che in Liga ha segnato di più (59) e, in generale, tenendo presenti tutte le competizioni, ha già sforato il muro delle cento reti stagionali. Quindi è evidente che lì davanti tutto gira alla perfezione, e dietro per l’Alaves non è così. Nelle falle delle difesa ospite, Lewandowski, ad esempio, potrebbe proprio banchettare in maniera importante.

Crediamo fortemente che i padroni di casa possa riuscire senza chissà quali particolari problemi a prendersi l’intera posta in palio segnando almeno tre reti. Ma per il pronostico scendiamo sotto a questo articolo.

Come vedere Barcellona-Alaves in diretta tv e streaming

Il pronostico

In un match che, per quanto spiegato prima, dovrebbe regalare almeno tre gol e forse qualcuno in più. Senza particolari problemi il Barcellona si prenderà l’intera posta in palio sperando che, in questo mese di febbraio, si possa ricucire un po’ il distacco dal Real Madrid.

Le probabili formazioni di Barcellona-Alaves

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

ALAVES (4-2-3-1): Owono; Tenaglia, Mourino, Diarra, M Sanchez; Guevara, Benavidez; Vicente, Guridi, Conechny; Kike Garcia

POSSIBILE RISULTATO: 4-1