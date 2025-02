Pronostico Atalanta-Torino: questo segno non esce da sei anni

Atalanta-Torino è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Napoli e Inter continuano a macinare punti, ma l’Atalanta non è ancora completamente fuori dalla lotta per lo scudetto. Sì, è vero, la Dea non ha cominciato bene il 2025, uscendo subito dalla Supercoppa Italiana e totalizzando solo due punti tra Udinese, Juventus e Napoli – particolarmente pesante la sconfitta interna con gli azzurri di Antonio Conte – tuttavia il distacco dalle due squadre che in questo momento sono le principali favorite per la vittoria del tricolore è ancora colmabile (i partenopei hanno 7 punti in più).

Una settimana fa l’Atalanta, pur senza brillare, è tornata a vincere dopo un mese battendo in rimonta il Como grazie ad una doppietta di un ispiratissimo Retegui (1-2). Un’altra prova di forza è arrivata mercoledì scorso, a Barcellona: nonostante l’assenza di un elemento fondamentale come Lookman – il nigeriano ne avrà per qualche settimana – i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono riusciti ad evitare la sconfitta contro i blaugrana, pareggiando 2-2 e conservando il nono posto che gli consentirà di essere testa di serie negli spareggi di accesso agli ottavi. L’Atalanta adesso deve interrompere il digiuno di vittorie casalinghe in campionato, dove l’ultimo successo davanti al proprio pubblico è datato 22 dicembre. Al Gewiss Stadium arriva il Torino di Paolo Vanoli, rinvigorito dalla vittoria contro il Cagliari (2-0), decisa da una doppietta dello scozzese Adams. Per i granata è stata la prima gioia del nuovo anno, che ha messo fine ad una lunga serie di pareggi (4). Il periodo complicato sembra essere alle spalle, ma per poter riavvicinarsi alla zona Europa questi numeri offensivi non possono bastare: il Toro, dopo il Genoa, è la squadra che ha segnato meno gol tra le prime 11.

Atalanta-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Prosegue con le rotazioni Gasperini e contro il Torino avranno verosimilmente maggiore spazio quei giocatori che sono rimasti in panchina a Barcellona. A destra Cuadrado potrebbe far rifiatare Bellanova, mentre in difesa si rivedrà Hien, squalificato contro a Como. Da valutare le condizioni di Kolasinac, uscito acciaccato dal match coi blaugrana. Davanti poche novità: senza Lookman Gasp si affida a De Ketelaere, Pasalic e Retegui.

Dall’altro lato Vanoli ritrova Dembélé, assente contro il Cagliari in quanto squalificato, ma è improbabile che il prodotto delle giovanili parta dal 1′. In mediana toccherà a Ricci e Tameze, sulla trequarti invece agiranno Lazaro, Vlasic e Karamoh. Davanti confermato, e non potrebbe essere altrimenti, l’uomo più in forma: Adams.

Come vedere Atalanta-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Torino, in programma sabato alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Atalanta dovrebbe tornare al successo anche al Gewiss Stadium, vendicando la sconfitta nel match d’andata contro un Torino che non vince a Bergamo dal 2019. Nonostante i granata non brillino a livello realizzativo, anche stavolta i gol totali potrebbero essere almeno tre, come avviene sistematicamente da quasi 6 anni tra queste due squadre.

Le probabili formazioni di Atalanta-Torino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Cuadrado, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Retegui.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1