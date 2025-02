Pronostici Monza-Verona e Udinese-Venezia: ribaltone in classifica

Monza-Verona e Udinese-Venezia sono partite della ventitreesima giornata di Serie A e si giocano sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due partite di sabato alle 15 che mettono in palio dei punti pesanti. Certo, c’è sempre l’incognita del mercato che potrebbe cambiare le carte in tavola nel corso di queste ore. Ma Monza-Verona e Udinese-Venezia, ovviamente, si giocheranno. E ci si gioca una grossa fetta di salvezza.

Persi Maldini e Pablo Marì, per il Monza contro il Verona è una delle ultime possibilità per cercare di rientrare nella corsa alla salvezza. Contro il Verona di Zanetti, che nei mesi scorsi è riuscito a tirarsi fuori da una situazione di classifica difficile, i lombardi partono leggermente avanti nel pronostico. Una partita da dentro o fuori, come possono essere, e sono, quelle di Coppa. Per tale motivo, la formazione di Bocchetti, potrebbe riuscire a prendersi l’intera posta in palio.

Anche l’Udinese, contro il Venezia, è favorita. Una vittoria permetterebbe quasi sicuramente di raggiungere con largo anticipo, a differenza di quanto successo lo scorso anno, la salvezza nel massimo campionato italiano. E potrebbe anche sbloccare, visto che mancheranno poi due giorni pieni alla fine del mercato, anche la situazione che riguarda Lorenzo Lucca, che è uno che potrebbe partire. Pozzo se ne potrebbe privare solamente nel caso arrivassero i tre punti sabato pomeriggio. E ci sono buone possibilità che i friulani riescono nel colpaccio contro un Venezia che, invece, rimarrà lì, nelle zone meno nobili della classifica di Serie A.

Come vedere Monza-Verona e Udinese-Venezia in diretta tv e in streaming

Monza-Verona e Udinese-Venezia è in programma sabato alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Monza è quotata a 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai vale 2.30 volte la posta. Quella dell’Udinese, invece, è quotata 1.80 su tutte e tre i bookmaker.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico di Monza-Verona

Ultima spiaggia per il Monza, che dovrebbe riuscire, contro il Verona, in un match da almeno tre reti complessive, a prendersi l’intera posta in palio.

Le probabili formazioni di

MONZA (4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Pedro Pereira, Urbanski, Sensi, Ciurria; Mota, Caprari.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Ghilardi, Coppola, Daniliuc, Tchatchoua; Belahyane, Serdar; Bradaric, Suslov, Sarr; Mosquera.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Il pronostico di Udinese-Venezia

Vittoria, salvezza, e incasso per Lucca. Potrebbe essere sicuramente questo l’obiettivo dell’Udinese contro il Venezia. I tre punti andranno ai friulani che brinderanno alla salvezza con largo anticipo.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Lovric, Payero, Atta, Zemura; Thauvin, Lucca.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Haps, Idzes, Candé; Zampano, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Oristanio, Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1