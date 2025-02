I pronostici di sabato 1 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 1 febbraio: terminata la fase a girone di Champions League ed Europa League, tornano in campo i principali campionati europei.

Il primo sabato di febbraio sarà più ricco di partite del consueto in Serie A, con ben quattro sfide in programma. Monza-Verona è un vero e proprio spareggio salvezza, mentre l’Udinese può chiudere definitivamente i conti mettendosi al sicuro battendo il Venezia. Alle 18:00 l’Atalanta parte favorita contro il Torino, seppure la squadra di Vanoli sia in ripresa. Chiude alle 20:45 Bologna-Como, sfida tra due allenatori “giochisti” in cui i gol non dovrebbero mancare.

In Bundesliga il Bayern Monaco è pronto a sommergere di gol il Kiel, mentre il Borussia Dortmund col nuovo allenatore Niko Kovac in panchina proverà a guarire dal mal di trasferta che lo ha colpito in questa stagione. Nella Liga vittorie interne altamente probabili per il Villarreal contro il Valladolid e per l’Atletico Madrid contro il Maiorca.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: Espanyol-Real Madrid di Liga, Newcastle-Fulham di Premier League, Brest-PSG di Ligue 1 e Stoccarda-Borussia Monchengladbach di Bundesliga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Nottingham-Brighton, Premier League, ore 13:30

Vincenti

Monaco (in Monaco-Auxerre, Ligue 1, ore 19:00)

(in Monaco-Auxerre, ore 19:00) Atalanta (in Atalanta-Torino, Serie A, ore 18:00)

(in Atalanta-Torino, ore 18:00) Villarreal (in Villarreal-Valladolid, Liga, ore 16:15)

(in Villarreal-Valladolid, ore 16:15) Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Maiorca, Liga, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Espanyol-Real Madrid , Liga , ore 21:00

, ore 21:00 Newcastle-Fulham , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Brest-PSG, Ligue 1, ore 17:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bologna-Como , Serie A , ore 20:45

, , ore 20:45 Stoccarda-Borussia Monchengladbach , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Heidenheim-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 15:30

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Brest-PSG, Ligue 1, ore 17:00