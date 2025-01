Pronostico Manchester City-Club Brugge: Guardiola ha un solo risultato

Manchester City-Club Brugge è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una vittoria per la certezza della qualificazione. Sì, perché nel caso tutte le altre dovessero vincere, il City prenderebbe il Brugge in classifica e avrebbe una migliore differenza reti, visto che adesso le due squadre hanno lo stesso score. Quindi, alla squadra di Guardiola, basta solamente la vittoria per essere sicura di andare avanti.

Nell’ultimo periodo, però, tutto si piò dire tranne che gli uomini in blu siano una formazione capace di dare continuità ai propri risultati. Niente di tutto questo, ovviamente, tant’è che ormai la Premier League è andata e possibilità di riprendere il Liverpool non ce ne sono. Quindi, detto questo, evidente che l’obiettivo debba per forza di cose diventare questa Champions perché nonostante tutto i Citizens hanno una rosa capace, ovviamente, di arrivare fino in fondo. Anche in attesa di quello che potrebbe essere un altro colpo di mercato: si parla con insistenza di Cambiaso, con un’offerta di 60 milioni di euro che potrebbe arrivare nello spazio di poco tempo. Anche per via, come sappiamo, di quelli che potrebbero essere i provvedimenti della Premier che potrebbero bloccare il mercato nelle prossime sessioni.

Ovvio che ci sarà un po’ di pressione stasera, ovvio che il City, essendo obbligato a vincere, non potrà fare calcoli. E crediamo che la qualità della squadra inglese possa venire fuori.

Come vedere Manchester City-Club Brugge in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester City-Club Brugge è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive con un solo risultato davvero utile: la vittoria del City. Che occhio, il gol lo potrebbe anche prendere, ma sicuramente vincerà.