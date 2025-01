Gratta e vinci, che precisione: di più non si poteva

Gratta e vinci, precisione da cecchino: i 20 euro meglio spesi di sempre.

Era l’agosto di 7 anni fa quando l’offerta dei Gratta e vinci si arricchì di un tagliando che prometteva faville. E che, col senno di poi, possiamo dirlo, da quel momento non ha mai realmente deluso le aspettative degli italiani. Ne ha arricchiti tantissimi e continua a farlo anche adesso, ad oltre un lustro di distanza dal suo lancio ufficiale.

Il biglietto al quale ci stiamo riferendo è il Nuovo 100X, che a fronte di una spesa irrisoria promette premi da capogiro. Puntando 20 euro su uno di questi grattini si possono vincere 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2mila, 5mila, 10mila, 50mila, 100mila, 500mila e 1 milione di euro. Il premio più grosso in palio con questa lotteria istantanea ammonta invece, complessivamente, a 5 milioni di euro. E se pensate che assicurarsi una cifra del genere sia impossibile, è perché non avete ancora saputo cosa è successo, proprio qualche ora, nel Nord Italia.

In Liguria, più precisamente a Loano, un giocatore anonimo si è recato presso la tabaccheria di via Ghilini 23 e qui ha deciso di optare proprio per il Gratta e vinci di cui vi abbiamo parlato pocanzi. Ha tirato fuori 20 euro e ha comprato un biglietto della serie Nuovo 100X, mai pensando, naturalmente, di aver beccato il tagliando giusto del blocchetto e del lotto.

Gratta e vinci, ricco col Nuovo 100X: ecco quanto ha vinto

Questo è invece, esattamente, quello che è accaduto. La lotteria istantanea lanciata nel 2018 gli ha permesso di portare a casa il premio più grosso che ci fosse in circolazione, ma anche di centrare il quarto premio milionario della prima parte del mese di gennaio.

Avendo vinto la bellezza di 5 milioni di euro spendendone solo una banconota da 20, infatti, è balzato in testa alla classifica delle vincite più pazzesche di questo 2025 appena iniziato. Continua a dispensare soldi e sorrisi, dunque, questa lotteria istantanea, che ha fatto dei moltiplicatori il proprio tratto distintivo.

Il premio aumenta man mano che i giocatori incontrano uno dei simboli speciali nascosti sotto la patina argentata. Oltre al 100X cui allude il nome del Gratta e vinci, si può incorrere nel 10X, nel 20X e anche nel 50X, che sono lì per gonfiare le cifre cui hanno diritto i giocatori e per regalare una vita più agiata alle persone che la dea bendata deciderà, di volta in volta, di baciare.