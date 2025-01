Pronostico Genoa-Monza: l’ultimo clean sheet risale ad ottobre

Genoa-Monza è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Contro la Roma all’Olimpico il Genoa ha incassato la seconda sconfitta della gestione Vieira, un match in cui la maggiore qualità dei capitolini e la loro voglia di risalire la classifica hanno finito per fare la differenza (3-1). Si è trattato del primo k.o. dopo tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio) per i rossoblù, che devono comunque fare i conti con una classifica sempre più corta per quanto riguarda la parte destra, con 7 squadre, dal dodicesimo al diciottesimo posto, racchiuse in soli quattro punti.

Il Genoa è indubbiamente cresciuto, sotto diversi punti di vista, in seguito all’arrivo del tecnico francese ed ha acquistato maggiore solidità ma è ancora troppo presto per potersi rilassare ed alzare il piede dall’acceleratore. La sfida con il Monza ultimo in classifica rappresenta un’occasione per ripartire subito dopo il passo falso nella Capitale e soprattutto per allontanarsi nuovamente dalla zona rossa. Situazione critica invece per i brianzoli, che una settimana fa hanno rimediato la sesta sconfitta nelle ultime sette giornate. A Bologna la squadra di Salvatore Bocchetti non è riuscita a replicare la prestazione offerta sette giorni prima con la Fiorentina ed il 3-1 finale è un risultato che va addirittura stretto agli emiliani. Il Monza resta dunque ultimo in classifica, a quota 13 punti: le speranze di mantenere la categoria si affievoliscono turno dopo turno.

Genoa-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Oltre all’esperto regista Badelj Vieira dovrà rinunciare anche a Bani, che si è fatto male contro la Roma e starà a riposo almeno fino alla prossima gara. In compenso l’allenatore rossoblù ritrova Ekuban e Norton-Cuffy, che andranno ad “allungare” la panchina genoana. Davanti confermato il tridente Zanoli-Pinamonti-Miretti, con Balotelli – polemico in settimana sui social – di nuovo fuori dai titolari.

Dall’altro lato, Bocchetti è alle prese con una lunga lista di assenti. A Genova non ci saranno Cragno, Pessina, Birindelli, Pablo Marì (secondo radiomercato vicino alla Fiorentina), Mota e Caldirola. L’unico che potrebbe recuperare è il centrocampista transalpino Bondo. Davanti uno tra Caprari e Petagna affiancherà Maldini.

Come vedere Genoa-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Monza è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Genoa-Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Marassi non sarà un fortino come lo scorso anno – il Genoa ha ottenuto soltanto una vittoria davanti ai propri tifosi finora – ma da quando in panchina c’è Vieira i rossoblù hanno perso solamente con il Napoli capolista tra le mura amiche. E se consideriamo che in trasferta il Monza ha vinto a malapena una partita ci viene facile immaginare un successo dei liguri in una gara in cui dovrebbero andare a segno entrambe (non a caso le ultime sette partite che hanno visto protagonisti i brianzoli sono terminate tutte con almeno tre gol totali).

Le probabili formazioni di Genoa-Monza

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Masini, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

MONZA (4-4-2): Turati; Pereira, D’Ambrosio, Izzo, Carboni; Ciurria, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1