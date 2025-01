Pronostico Venezia-Verona: in Serie A non è mai successo

Venezia-Verona è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un derby regionale ma anche un delicatissimo scontro salvezza tra due squadre che al momento non riescono ad abbandonare la zona retrocessione. Penultimo il Venezia con 15 punti, terzultimo il Verona a quota 19. Meglio gli scaligeri, dunque, se guardiamo la classifica: la squadra di Paolo Zanetti è anche più prolifica rispetto ai lagunari (24 gol segnati contro 19), che al contempo però hanno incassato molte meno reti (47 il Verona, 34 il Venezia, una differenza di ben 13 gol).

I gialloblù hanno rallentato bruscamente nelle ultime due giornate, complice un calendario che gli ha messo di fronte due tra le prime quattro dell’attuale classifica: Napoli e Lazio. Da dimenticare la prestazione offerta domenica scorsa contro i biancocelesti (0-3), che dopo 20 minuti erano già in vantaggio di due gol. Un passo indietro persino rispetto al match con gli azzurri di Antonio Conte, più clementi (2-0) dei capitolini. Il Venezia, invece, è reduce da una sfida parecchio lottata contro un’altra diretta concorrente come il Parma: un pareggio sofferto (1-1), in cui il principale protagonista è stato l’estremo difensore arancioneroverde Stankovic, autore di alcune parate strepitose. Gli uomini di Eusebio Di Francesco sono stati quindi costretti a rinviare nuovamente l’appuntamento con i tre punti, che mancano dal successo per 2-1 con il Cagliari dello scorso 22 dicembre.

Venezia-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

In laguna sono in apprensione per le sorti del bomber Pohjanpalo, appetito dal Palermo: in attesa di capire se resterà o meno sarà ancora lui a guidare l’attacco arancioneroverde insieme al rientrante Oristanio. Di Francesco ritrova Zampano dopo lo squalifica ma cerca spazio anche il nuovo arrivato Condé: l’ex Zurigo contende una maglia da titolare a Doumbia.

Due assenze pesanti per squalifica in casa Verona: Zanetti dovrà fare a meno di Duda e Dawidowicz. In mezzo Serdar e Belahyane, sulla trequarti Suslov alle spalle di Tengstedt e Sarr. Ballottaggio tra Lazovic e Bradaric.

Come vedere Venezia-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida tra Venezia e Verona, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Penzo” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.77 su Goldbet, Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Il pronostico

In massima serie il Verona è una sorta di tabù per il Venezia, che nei 7 precedenti non è mai riuscito ad avere la meglio sui correggionali. I numeri non cambiano neppure se consideriamo pure le sfide in cadetteria, con gli scaligeri che hanno incassato a malapena una sconfitta in 15 partite. All’andata la spuntò 2-1 il Verona ma fu un match molto equilibrato, in cui le occasioni non mancarono né da una parte che dall’altra. Anche stavolta è probabile che entrambe troveranno la via del gol, come del resto è sempre avvenuto negli ultimi tre precedenti, tutti terminati con almeno 3 reti complessive.

Le probabili formazioni di Venezia-Verona

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Haps; Zampano, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2