Pronostico Alaves-Celta Vigo: due assenze pesanti nello scontro salvezza

Alaves-Celta Vigo è una partita della ventunesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Alaves una settimana fa ha fatto la voce grossa in casa del Betis, abbattuto 3-1 grazie ad una tripletta dello scatenato Kike Garcia. In questo modo i baschi hanno interrotto un digiuno di vittorie che andava avanti da novembre, da circa tre mesi, conquistando tre punti di platino su un campo difficile come quello sivigliano.

Un successo che ha permesso alla squadra allenata dall’argentino Eduardo Coudet di salire a quota 20 punti e di rimanere fuori, momentaneamente, dalla zona retrocessione. L’Alaves ha mandato così un messaggio esplicito alle dirette concorrenti e l’ha fatto in turno in cui hanno vinto pure Espanyol e Valencia, le due squadre che in classifica restano alla calcagna del club di Vitoria-Gasteiz. Il campionato, tuttavia, è ancora molto lungo e tutto può ancora accadere: ogni punto, da questo momento in poi, diventa pesante come un macigno. Bisognerà fare attenzione soprattutto agli scontri diretti: nel posticipo della ventunesima giornata al Mendizorroza è di scena il Celta Vigo, meglio posizionato rispetto all’Alaves ma che comunque rischia sempre di essere risucchiato nella bagarre. I galiziani, del resto, vengono da due sconfitte di fila (2-1 in casa del Rayo Vallecano e stesso risultato, tra le mura amiche, con l’Athletic Bilbao). La squadra di Claudio Giraldez è rimasta a quota 24 punti, scivolando al tredicesimo posto, ed a Vitoria dovrà pure fare a meno del suo giocatore più rappresentativo, Aspas, fermo per un problema al polpaccio, e di Mingueza, out per squalifica.

Come vedere Alaves-Celta Vigo in diretta tv e streaming

La sfida Alaves-Celta Vigo, valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

L’Alaves, che ha perso una sola volta nelle ultime sei giornate, sembra stare meglio rispetto al Celta Vigo, pure alle prese con importanti assenze. Un risultato positivo dei baschi, dunque, non sarebbe una sorpresa.

Le probabili formazioni di Alaves-Celta Vigo

ALAVES (4-2-3-1): Owono; Tenaglia, Abqar, Diarra, Manu Sánchez; Benavidez, Guevara; Vicente, Guridi, Martín; Kike García.

CELTA VIGO (3-4-3): Guaita; Marcos Alonso, Starfelt, Javi Rodríguez; Carreira, Beltrán, Moriba, Cervi; Durán, Borja Iglesias, Hugo Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1