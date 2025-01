Bomba Sinner cambia tutto dopo l’addio: spunta la telefonata

Bomba Sinner, cambia tutto. Dopo l’addio confermato anche domenica spunta la telefonata. Ecco cosa sta succedendo attorno a Jannik

Terzo Slam vinto in un anno. Primo posto nella classifica Atp sempre più al sicuro. Una dimostrazione di forza enorme contro il mondo intero: sì, perché la sensazione è che moltissimi colleghi soffrano terribilmente in questo momento Jannik Sinner e stanno mettendo in dubbio tutto quello che ha fatto in questo periodo.

C’è sempre, ovviamente, quella causa della Wada al Tas di Losanna per via del Clostebol. Una situazione che non mette per niente al sicuro Jannik. E come riportano alcuni media nazionali oggi, questa problematiche è da tenere sotto stretta osservazione anche per capire come, tutti gli altri, si comporteranno di conseguenza. Insomma, se sotto il lato sportivo il momento è il più bello di sempre, sotto l’aspetto umano qualcosa si è rotto. Certo, a Jannik tutto questo pesa ma dimostra di avere delle spalle così larghe da poter riuscire a reggere l’urto. Detto ciò, in questo articolo parliamo del suo futuro e di quello di Darren Cahill, che come sappiamo alla fine di questa stagione lascerà Sinner. Il tennista spera ancora in un ripensamento, ma le cose non sono sicure. E quel posto, al fianco del numero uno al mondo, stuzzica e non poco.

Bomba Sinner: ecco l’erede di Cahill

La rivelazione è arrivata direttamente dal Corriere della Sera, e sottolinea come sul finire della scorsa settimana c’è stata una lunga telefonata tra il tecnico australiano e Andrè Agassi. “Mi interessava sapere come vede il tennis di Jannik di cui è un grande fan – ha tenuto a sottolineare Cahill – e in quali aree immagina i prossimi miglioramenti”.

Potrebbe essere qualcosa in più di un semplice contatto telefonico e qualcosa di conoscitivo. Come detto quel posto fa gola a molta e magari Cahill potrebbe dare un consiglio importante al tennista azzurro su chi affidarsi l’anno prossimo. La caccia è partita e i nomi che escono fuori sono belli importanti: si passa da Ivanisevic a McEnroe continuando con Ljubicic e finendo appunto con l’ex campionissimo americano. Una lunga lista dalla quale uscirà il prossimo allenatore del numero uno al mondo. Sperando, ovviamente, che la scelta sia quella giusta.