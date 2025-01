Questo Gratta e vinci ha sfatato un mito: tutte bugie

Gratta e vinci, non credere a tutto quello che senti.

Qualcuno si accontenta e non ci riprova neanche più. Qualcun altro, invece, probabilmente ingordo ed incontentabile, continua a farlo e a rifarlo, nella speranza che la dea bendata torni a bussare alla sua porta per la seconda volta. E per quanto strano possa sembrare, non è poi così raro che accada una cosa del genere.

In alcune circostanze è accaduto, effettivamente, che la fortuna abbia perso la bussola e che abbia fatto tappa per due, o anche più, volte, al cospetto della stessa persona. E lo sa bene un giocatore della Contea di Clare, lungo la costa sud occidentale dell’Irlanda, la cui storia è balzata, per ragioni più che ovvie, agli onori della cronaca in tutto il mondo. Non fosse altro perché sfata, effettivamente, un mito al quale abbiamo sempre creduto in maniera del tutto incondizionata. Quello, cioè, dell’irripetibilità dei colpi di fortuna.

Era il 2017 quando l’uomo in questione, amante dei Gratta e vinci, comprò un biglietto della lotteria istantanea sperando che la fortuna fosse finalmente dalla sua parte. Scoprì, con suo immenso stupore, che quello era decisamente il suo giorno fortunato. Il Cashword Doubler fruttò a lui e alla sua famiglia un gran bel premio, l’equivalente in sterline di 15mila euro circa. Ma forse sapeva già, in cuor suo, che non era ancora finita.

Gratta e vinci, non gli credere: è possibile eccome

Negli otto anni intercorsi tra la vincita e il momento della verità ha provato più e più volte a sbancare di nuovo il jackpot. E ci è riuscito proprio qualche giorno fa, in circostanze alle quali stenterete – legittimamente – a credere.

Era a bordo della sua automobile, in compagnia della moglie, quando si è fermato per comprare un Gratta e vinci. Ne ha acquistato, pensate un po’, uno della stessa serie che gli aveva portato tanta fortuna nel 2017. La sola differenza è che, stavolta, il premio a cui ha avuto diritto era molto più alto. Ha vinto esattamente il doppio, ossia l’equivalente di 30mila euro.

“Dobbiamo tornare a Dublino, abbiamo vinto di nuovo!”. Avrebbe detto questo alla sua coniuge dopo aver grattato il nuovo biglietto fortunato, il secondo in meno di un decennio. “Questa è una grande notizia da ricevere all’inizio dell’anno, poiché abbiamo in programma alcuni lavori di ristrutturazione a casa e ora possiamo finalmente iniziare”, ha raccontato ai funzionari della lotteria, increduli – come noi – che la dea bendata abbia concesso il bis.