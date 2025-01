Ansia Hamilton, tifosi Ferrari gelati: mazzata terrificante

Ansia Hamilton, dopo le parole di Rosberg arriva un’altra mazzata per il pilota inglese della Ferrari. Ecco il dettaglio che non ti aspetti

Forse non è il momento di esultare con anticipo. Sì, sogno rimane, anche bello forte, di vedere Lewis Hamilton con la tuta della Ferrari dopo un anno di attesa, ma se prima vi abbiamo riportato le parole di Rosberg, che probabilmente vede favorito Leclerc nella corsa interna alla Rossa di Maranello, adesso arrivano altre parole, di uno che Hamilton lo conosce proprio bene, che non è che lasciano così spazio alla voglia e all’interpretazione.

Intervistato da Auto, Motor und Sport, a parlare è stato il team principal della Mercedes Toto Wolff. Uno che con Hamilton ci ha avuto a che fare per moltissimi anni. E andiamo a vedere insieme quali sono state le sue parole sulla questione. Ecco cosa ha detto.

Ansia Hamilton, le parole di Wolff

“A Lewis semplicemente non piace questa generazione di monoposto. Lui frena tardi ed entra in modo aggressivo in curva e la macchina e le gomme a volte non perdonano. E questo si nota maggiormente in qualifica che in gara. Non credo avesse già la testa alla Ferrari, è troppo professionale per questo”. Insomma, nel merito delle difficoltà che il pilota inglese ha avuto in questi ultimi anni, il team principal della scuderia con la quale Lewis ha corso nelle ultime stagioni, ha detto questo.

Poi, Wolff, ha anche parlato dell’età che incide sulla vita di un pilota: “Credo che un atleta di punta come Lewis, completamente focalizzato su ciò che fa, può rimandare a lungo il declino. Si può vedere bene in Fernando Alonso, con tutta la sua esperienza è ancora veloce. Ed è simile a quanto accade con Lewis”. Sotto questo aspetto, quindi, non ci sono problemi. Il problema serio è che è cambiato il modo di correre, il modo di stare sulle macchine. E su questo, l’inglese, potrebbe avere dei problemi e ne ha avuti nel corso degli ultimi anni, permettendo a Verstappen di vincere il titolo senza chissà quali particolari problemi.