Hamilton subito ko con la Ferrari: Leclerc può festeggiare

Hamilton subito ko con la Ferrari: Leclerc può iniziare a festeggiare. Ecco lo scenario che si potrebbe vedere dentro la Rossa

Manca pochissimo e quel sogno diventerà realtà. Pochi giorni per vedere, finalmente, dopo un lunghissimo anno di attesa, Lewis Hamilton con i colori della Ferrari. Il sette volte campione del mondo, leggenda di questo sport, arriva in Italia con un solo obiettivo: vincere il suo ottavo titolo che lo farebbe diventare unico nel suo genere. Ci riuscirà? I tifosi della Ferrari sperano che vinca la squadra, poi chi si potrebbe prendere il trono poco importa, l’importante, ovviamente, è tornare ad emozionarsi.

Detto questo, vista l’età e visti gli ultimi anni dentro la Mercedes, sicuramente non da ricordare, ci sono alcuni che hanno dei dubbi sulla reale possibilità che Hamilton si possa prendere davvero il trono. Anche perché il suo compagno di squadra non è uno qualunque, è quel Leclerc, amatissimo dal popolo della Rossa, che ha le stigmate, con una macchina competitiva, di poter vincere qualcosa. E secondo alcuni, anche nomi importanti, il monegasco rimane quello favorito.

Hamilton ko: per Rosberg è meglio Leclerc

“Nulla come la contesa per il primato dice la verità sul rapporto tra due compagni di squadra che partono (uno per curriculum, l’altro per esperienza nel team) allo stesso livello, senza gerarchie tra prima e seconda guida. Una situazione che lo stesso Hamilton ha trovato in carriera, per esempio con Nico Rosberg, via via sempre più competitivo fino a strappargli il titolo nel 2016. E proprio il tedesco crede che Leclerc possa ripetere lo sgambetto: “Se prendiamo Abu Dhabi (come riferimento, nda), sicuramente avrebbe la meglio Charles. Leclerc è a un livello simile a quello di Russell, mentre Lewis sta faticando. A oggi Charles lo batterà nello stesso modo in cui George lo ha battuto“, questa la sua opinione ai britannici di Sky Sports F1“. Questo è tutto quello riportato dal portale formulapassion.it, che svela quindi il pensiero di un pilota che ha avuto a che fare con Hamilton. Cerco, poi Rosberg continua in questo modo.

“Lewis però è il più grande di tutti i tempi. Gli diamo ancora il beneficio del dubbio che possa tornare al suo meglio, in questo caso dovrebbe essere leggermente davanti a Charles alla fine dell’anno”.