Gratta e vinci da 8 milioni: guai a spezzare la catena

Gratta e vinci, avventato ma fortunato: lo ha saputo sin dal principio.

La fortuna era nell’aria già da un po’ e lui, a quanto pare, se ne era accorto. La percepiva, la “sentiva” chiaramente, senza se e senza ma. Sapeva dunque, in cuor suo, che quanto prima sarebbe accaduto qualcosa di ancor più singolare. Che quella catena di eventi fortunati non poteva essere del tutto casuale, ma che fosse in qualche modo, anzi, l’antipasto.

Everett Harris ne è stato convinto sin da subito. Questo uomo di Durham si era reso conto dall’inizio che era un periodo particolarmente fortunato. Ogni volta che comprava un biglietto della lotteria istantanea, guarda caso, vinceva qualcosa. Non parliamo di grosse somme, ma di premi sufficientemente soddisfacenti che gli hanno dato, man mano, sempre più fiducia. Ed era certo che, quanto prima, quel filo invisibile lo avrebbe condotto al cospetto della dea bendata.

Aveva ragione. Un bel giorno, in maniera del tutto inaspettata, dopo una lunga serie di vincite consecutive ha fatto strike. Ha investito alcuni dei dollari vinti con i biglietti precedenti in una lotteria istantanea che sembrava dirgli qualcosa e, così, quello che aspettava da tempo si è finalmente materializzato davanti ai suoi occhi.

Gratta e vinci, quello era solo un assaggio: premio milionario

Il Gratta e vinci della serie $8 Million Money Maker gli è costato la bellezza di 50 dollari, che non è poco, ma tutto si può dire tranne che non sia valsa la pena di spendere ogni centesimo per quel tagliando.

Il biglietto che ha acquistato al Tommy’s Mini Mart sul South Miami Boulevard, a Durham, gli ha fruttato, in effetti, uno dei premi più elevati cui si possa ambire con una semplice lotteria istantanea. Everett ha portato a casa la bellezza di 8 milioni di dollari e si gode, oggi, il frutto della sua scelta avventata, ma giusta. Avrebbe potuto fermarsi, avendo già vinto delle discrete somme con degli altri Gratta e vinci, ma non lo ha fatto. E, col senno di poi, questo suo coraggio è stato premiato.

“Non credevo davvero a quello che stavo vedendo – ha raccontato ai funzionari della lotteria, quando si è recato a riscuotere la sua bella vincita – Ho fatto centro”. Non ha incassato effettivamente, però, 8 milioni. Tra la rendita annuale e il premio forfettario ha optato per la seconda opzione, per cui la vincita è fisiologicamente diminuita: al netto delle tasse, ha portato a casa poco meno di 3,5 milioni di dollari.