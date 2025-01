Pronostico Lipsia-Werder Brema: il dato che non ti aspetti sugli expected goals

Lipsia-Werder Brema è una partita valida per la sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sia Lipsia che Werder Brema stanno facendo, fino al momento, un campionato in linea con quelle che sono le ambizioni. Dentro la zona Champions League i padroni di casa, poco fuori – ma solo per differenza reti – dalla zona Europa gli ospiti. Diciamo che il Werder, senza dubbio, sta in questo momento rendendo molto di più di quelle che erano le aspettative. Una stagione decisamente importante.

Certo, rimane un fatto: i padroni di casa sono più forti e hanno maggiori possibilità di vincere questo match. Anche andando ad analizzare i dati in questione, possiamo dire che è tutto apparecchiato o quasi. Quelli degli expected-goals, ad esempio, mettono in evidenza come sotto il profilo delle occasioni create durante un match, entrambe sono identiche, simili. E c’è comunque un dato a sorpresa, quello delle occasioni concesse alle avversarie. Tutti si aspetterebbero, anche per via delle reti subite (20 quelle del Lipsia, 25 quelle degli ospiti), che i padroni di casa concedano di meno. E invece no: i dati parlano chiaro e ci dicono che il Lipsia ne ha 22.5, mentre il Werder 20.37. In linea questo secondo dato, leggermente inferiore, nella realtà dei fatti, quello dei padroni di casa. Una squadra che insomma ha dimostrato di avere un po’ di fortuna nel corso di questi mesi. E la fortuna aiuta sempre, anche se prima o poi finisce.

Non crediamo, oggettivamente comunque, che possa essere questo il caso: il Lipsia, come detto proprio all’inizio di questo articolo, ha tutte le carte in regola per riuscire a piazzare la vittoria. Sarebbe un colpo importante, il primo del 2025, visto che il campionato tedesco, dopo la paura, tornerà appunto a giocare in questo weekend.

Come vedere Lipsia-Werder Brema in diretta tv e streaming

Lipsia-Werder Brema è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In questa partita non mancheranno le azioni offensive. E non mancheranno nemmeno quelli che saranno gli errori difensivi. Detto questo ci aspettiamo una sfida da almeno tre gol totali con il Lipsia vittorioso. Ah, e anche un gol per squadra. Sì, entrambe concedono abbastanza.

Le probabili formazioni di Lipsia-Werder Brema

LIPSIA (3-3-2-2): Gulacsi; Seiwald, Orban, Geeretruida; Henrichs, Schlager, Nusa; Baumgartner, Veermeeren; Openda, Sesko.

WERDERE BREMA (3-3-2-2): Zetterer; Stark, Friedl, Jung; Weiser, Lynen, Kohn; Stage, Schmid; Grull, Ducksch.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1