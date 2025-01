Sinner, non c’è fine al peggio: Kalinskaya nel tritacarne

Sinner e Kalinskaya nel mirino: sono rimasti tutti a bocca aperta.

Si tapperebbe la bocca, forse, se nessuno più gli desse corda. Il fatto, invece, che ogni suo singolo post faccia puntualmente il giro del mondo, alimentando dibattiti su dibattiti, non fa altro che “gonfiare” ancor di più il suo ego smisurato e nutrire la sua voglia di stare sempre, costantemente, al centro dell’attenzione.

Potrebbe piantarla solo nel momento in cui – si spera presto – la Wada, finalmente, si pronuncerà. Fino a quel momento, però, Nick Kyrgios non avrà altro argomenti di discussione all’infuori di Jannik Sinner. Parla di lui ormai di mesi e ha espresso la sua opinione – negativa – in merito alla vicenda Clostebol in tutti i modi possibili e immaginabili. Non si è ancora stancato di farlo, tuttavia, come si evince chiaramente dal fatto che, nelle ultime ore, lo abbia attaccato ancora una volta.

Ormai è chiaro quanto sia in collera con il numero 1 del mondo, alla cui “integrità morale” sembra non credere neanche un po’. Stavolta, tuttavia, è andato un po’ oltre, facendo in modo che anche la fidanzata del campione azzurro, la tennista russa Anna Kalinskaya, finisse nel suo micidiale tritacarne. Ha usato, infatti, delle parole piuttosto pesanti che hanno fatto adirare, manco a dirlo, il popolo dei social.

Roddick ha “fallito”: per Sinner ce n’è ancora

Una premessa, prima di spiegare cosa abbia detto stavolta l’australiano, è d’obbligo. Kyrgios e Kalinskaya hanno avuto una relazione, tempo fa, per cui molte persone sono convinte che l’ira di Nick contro Jannik sia legata, per l’appunto, ad una sorta di “gelosia”.

Ipotesi che il nativo di Canberra ha voluto smentire una volta per tutte con un post che è apparso volgare e anche fuori luogo. Un commento che ha scritto in risposta ad un utente che insinuava, a tal proposito, che la rabbia dell’australiano derivasse dalla nuova love story di Anna. “Non mi potrebbe importare meno di dove Sinner depone la sua legna – ha detto, in maniera piuttosto colorita, alludendo alla sua ex e facendo una chiara allusione sessuale – Sono in una relazione felice. Semplicemente non mi piacciono le persone che imbrogliano il sistema”.

In un attimo, il popolo dei social gli si è scagliato contro, venendo meno, in questo modo, al suggerimento di Andy Roddick. Che, proprio nei giorni scorsi, aveva esortato il pubblico ad ignorarlo e a non dargli retta, onde evitare, appunto, di accontentare la sua incessante richiesta di attenzioni.