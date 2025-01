Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 10 gennaio 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 10 gennaio 2025

Prosegue senza sosta il sogno di chi oggi, 10 gennaio 2025, proverà a sfidare la dea bendata con una giocata che potrebbe cambiargli la vita e realizzare ogni suo sogno. Si gioca dunque anche oggi e, come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per fornirvi una puntuale rassegna su tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 40 61 11 86 37

Cagliari: 31 2 51 68 87

Firenze: 73 55 34 52 18

Genova: 11 40 27 82 20

Milano: 80 71 65 19 10

Napoli: 50 30 3 1 36

Palermo: 66 42 43 76 89

Roma: 5 22 62 35 39

Torino: 17 58 62 86 69

Venezia: 43 89 14 4 40

Nazionale: 64 76 35 40 19

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 25 19 57 49 72 33

Numero Jolly: 46

Numero Superstar: 38

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 2 5 11 17 22 30 31 40 42 43 50 51 55 58 61 66 71 73 80 89

Numero oro: 40

Doppio oro: 40 61

SIMBOLOTTO

8 – BRAGHE

7 – VASO

37 – PIANO

33 – ELICA

38 – PIGNA

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.