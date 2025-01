Berrettini, chiodo schiaccia chiodo: annuncio ufficiale

Berrettini, c’è anche la conferma: è il modo giusto per dimenticare.

Ha sfiorato l’impresa. Ne ha sentito il “profumo”, percepito l’essenza, ma, alla fine, non è riuscito ad apporvi in calce la sua firma. Matteo Berrettini non sarà una delle 32 teste di serie degli Australian Open, ma questo non significa che si sia dato per vinto o che non ce la metterà comunque tutta, per arrivare più lontano che può.

Nel 2022 centrò la semifinale dello Slam che si gioca nella terra dei canguri e vorrà di certo, se non ripetersi, quanto meno avvicinarsi il più possibile a quel piccolo “miracolo”. Ne ha le capacità e la determinazione non sembra mancargli, per cui ci sono buone probabilità che questo 2025 gli regali le rivincite di cui è in cerca da ormai troppo tempo.

Il numero 35 del mondo, ora come ora, ha tanto da guadagnare e nulla da perdere. Nei primi mesi del 2024 non giocò affatto, poiché fermo ai box a causa dell’ennesimo infortunio. Questo significa che ogni punto incamerato sarà per lui preziosissimo e che, ritrovando un po’ di continuità, può tranquillamente ambire, perché no, ad un viaggio in salita che lo riporti almeno alle falde della top 20. Obiettivo che, a detta di molti addetti ai lavori, tra cui Paolo Bertolucci e Vincenzo Santopadre, non sarebbe per nulla utopico.

Berrettini in Olanda per “dimenticare”: è ufficiale

Ci vorrà marzo perché entrino in gioco punti in classifica da difendere, per cui, fino a quel momento, sarebbe meglio se Berrettini cercasse di fare man bassa di tutto ciò che gli capita a tiro.

È in quest’ottica che va inquadrata, pertanto, la sua decisione, ufficializzata nelle scorse ore, di prendere parte ad un altro prestigioso appuntamento della stagione. Il tennista romano ha confermato la sua partecipazione all’ABN AMRO Open di Rotterdam, che si disputerà nei Paesi Bassi una volta archiviato il primo Slam dell’anno, cioè dall’1 al 9 febbraio. Un tabellone prestigioso che annovera, tra gli altri, anche Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Un 500 di lusso, insomma, se vogliamo.

Nonché un’ottima occasione, per Berrettini, per fare chiodo schiaccia chiodo e dimenticare quanto accaduto a Brisbane, dove Matteo è stato messo alla porta al primo turno. E chissà che in Olanda non possa avere la possibilità di recuperare quanto perso nel primo torneo del 2025.