Questo Gratta e vinci ti tenterà: c’è sempre una prima volta

Gratta e vinci, fedeli sì, ma ricchi è meglio.

Quando si parla di Gratta e vinci, ci sono diverse scuole di pensiero. C’è chi pensa, tanto per fare un esempio, che sia meglio optare sempre e comunque per la stessa lotteria istantanea, o per lo stesso gioco ad estrazione. C’è addirittura gente che gioca da anni sempre gli stessi numeri, nella convinzione che variarli troppo spesso possa essere controproducente.

E poi c’è chi, invece, crede che sia meglio cambiare e provare sempre qualcosa di nuovo, perché non si sa mai cosa la fortuna potrebbe riservarti. La coppia di cui vogliamo parlarvi quest’oggi – non in maniera estemporanea, ma perché quello che è accaduto a queste due persone ha davvero dell’incredibile – non faceva assolutamente parte di questa seconda categoria. Abitudinari all’inverosimile, hanno sempre sostenuto la tesi della “fedeltà” ai giochi e alle lotterie.

La storia in questione arriva dal centro commerciale di Lamballe-Armor, a Côtes-d’Armor. Nella ricevitoria che si trova all’interno della struttura la coppia è solita acquistare, tra le due e le tre volte a settimana, una manciata di Gratta e vinci. In genere, così ha riferito il titolare del punto vendita, comprano qualche grattino da 5 euro, per poi lasciare l’attività e tornare solo qualche giorno dopo. Stavolta, però, le cose sono andate in maniera un tantino diversa.

Gratta e vinci, la fedeltà non sempre paga

Presso la boutique Presse du Chalet, che offre i servizi di Française des jeux, hanno acquistato, il 28 dicembre scorso, un gioco che non avevano mai voluto provare.

In genere optavano sempre per gli stessi tagliandi, ma in questo caso, dettaglio che aveva stupito il titolare del punto vendita, avevano deciso di comprare un Maxi Black Jack. Hanno pagato, sono usciti e sono tornati dopo un’ora con un’aria palesemente frastornata. Hanno inserito il tagliando nella macchinetta che permette di verificare i codici a barre dei Gratta e vinci e di scoprire se siano vincenti e, in quel momento, il titolare si è reso conto che un piccolo miracolo stava avvenendo sotto i suoi occhi.

La coppia, di età compresa tra i 40 e i 50 anni, ha vinto, udite udite, la bellezza di 600mila euro. Il tutto spendendone solo 5, il che rende doppiamente incredibile la loro impresa. La possibilità di vincere quella somma era pari a 1 su 4,5 milioni di biglietti, per cui non dubitiamo del fatto che la famiglia in questione non si pentirà mai di aver cambiato gioco.