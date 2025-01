Sinner fatto fuori: Zverev annuncio tremendo

Sinner fatto fuori: il numero 2 della classifica Mondiale Zverev e quell’annuncio tremendo per Jannik e per i suoi tifosi. Ecco cosa ha detto

Ormai ci siamo, il primo Slam della stagione, l’Australian Open, è alle porte. E si cominciano ovviamente anche a delineare quelle che sono, o che potrebbero essere, le rivalità che ci saranno dentro un appuntamento assai atteso, soprattutto per Sinner e per i suoi tifosi.

Il tennista azzurro come sappiamo ci arriva da numero uno al mondo ma anche con detentore del titolo. Vuole ripetersi, sta lavorando per questo, anche se sa benissimo che avrà addosso una pressione diversa rispetto ad un anno fa e che tutti vorranno batterlo. E, senza dimenticare inoltre, la questione Clostebol che ancora tiene banco. Ci sono gli ingredienti, insomma, non solo per quella che potrebbe essere una clamorosa vittoria di Sinner, ma anche per quella che potrebbe essere una caduta fragorosa del tennista. Di questo, a quanto pare, ne è convinto Zverev.

Sinner fatto fuori: la sentenza di Zverev è clamorosa

Intervistato dai canali dell’Australian Open, al tennista tedesco sono state poste diverse domande. Sia del suo passato, quando da ragazzino sognava di diventare un tennista professionista, sia sul futuro, imminente, come chi vincerà appunto il primo Slam della stagione. Lui è ancora alla ricerca della consacrazione, visto che non ha mai vinto un torneo dei genere. Sicuramente, però, è certo di una cosa. Non sarà Sinner a riconfermarsi.

A specifica domanda infatti sul tema, ha risposto in questo modo: “Penso che ci sarà un nuovo campione nel singolare maschile“. Boom. Una bomba clamorosa quella lanciata da Zverev che evidentemente è sicuro di quello che dice e spera, ovviamente, di essere lui l’erede dell’italiano. Magari riuscendo a battere anche Alcaraz che secondo i bookmaker è uno dei favoriti. Insomma, ci sarà da divertirsi davvero in questo mese di gennaio che riapre i battenti del tennis mondiale. E speriamo che Zverev si possa sbagliare in tutto e per tutto nella sua previsione. Vorrebbe dire che Sinner sarebbe di nuovo il re indiscusso.