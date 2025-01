Berrettini, errore fatale: stavolta se l’è cercata

Berrettini, poteva andare meglio: le conseguenze del suo errore sono inevitabili.

Lo scorso anno, di questi tempi, il sorteggio non fu affatto benevolo con lui. Matteo Berrettini era reduce da una stagione difficilissima, tanto dal punto di vista fisico quanto sul versante psicologico, e quello fu decisamente il colpo di grazia. Avrebbe dovuto affrontare una sua vecchia conoscenza, qualcuno che, proprio come lui, è stato a lungo ai piani alti del ranking, vale a dire il greco Stefanos Tsitsipas.

Il tennista romano quel primo turno degli Australian Open, però, non lo ha mai disputato. Allora ci sembrò una scelta inspiegabile, ma più tardi, quando ha chiarito le ragioni della sua lunghissima pausa dal circuito, è stato tutto più limpido. E, col senno di poi, bisogna ammettere che ha fatto bene a fermarsi e a prendersi tutto il tempo che gli occorreva per ritrovare le energie e, soprattutto, la voglia di giocare a tennis. Già, perché a sentir lui, ad un certo punto, era venuta meno anche quella, ma tant’è.

Quel bruttissimo periodo è ormai alle spalle – era ora – e davanti a sé, adesso, Berrettini ha tantissime occasioni per tornare agli antichi fasti e, perché no, per scalare ancora una volta la classifica mondiale. L’ex numero 6 del mondo è adesso al 35esimo posto del ranking Atp e, si noti bene, è stato praticamente ad un passo dall’entrare allo Slam australiano come testa di serie.

Berrettini scansa il seeding per un pelo: che paura fa il sorteggio

Gli sarebbe bastato fare un po’ meglio a Brisbane per riguadagnare terreno e conquistare la possibilità di un sorteggio meno ostico, ma sappiamo bene che, purtroppo, si è arreso a Thompson al primo turno dell’Atp 250.

La speranza era che qualcuno del seeding sventolasse bandiera bianca e si ritirasse dal Major che si giocherà dal 12 gennaio in poi in quel di Melbourne, ma così non è stato. La dea bendata non ha assistito il finalista di Wimbledon 2021, per cui non è del tutto fuori discussione che anche stavolta possa incorrere in un tabellone ricco di ostacoli difficilmente aggirabili.

Cosa il destino abbia in serbo per Matteo Berrettini, che al Melbourne Park aveva centrato la semifinale nel 2022, lo scopriremo a breve. Il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open avverrà domani, giovedì 9 gennaio, mentre in Italia saranno le 4:30 del mattino.