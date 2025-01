Lens-Tolosa, Ligue 1: streaming, formazioni, pronostico

Lens-Tolosa è una partita valida per la sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Solamente ai calci di rigore, nell’ultima partita del 2024, è arrivata la sconfitta del Lens contro il Psg nella Coppa di Francia. Amaro in bocca per i padroni di casa che non solo avrebbero potuto superare il turno, ma avrebbero potuto eliminare quella squadra che da diversi anni si prende quasi tutto.

Il risultato, così come la prestazione, comunque c’è stata. Non si può oggettivamente considerare sconfitta la debacle dagli undici metri. Sì, è vero, il Psg ha pur sempre superato il turno. Ma gli scommettitori sanno che quel match è finito X per i bookmaker e allora noi in questo articolo diamo quattro risultati utili di fila. Che vogliono dire presentarsi al match contro il Tolosa di domenica pomeriggio in un buono stato di forma, sia fisico che mentale, che potrebbe ovviamente fare la differenza nel corso della partita.

Anche il Tolosa, e questo dobbiamo ammetterlo, se la sta passando bene. Tre vittorie – e due sconfitte – nelle ultime cinque, danno l’idea di una squadra in salute. Soprattutto se andiamo a vedere contro chi sono arrivate le sconfitte: prima il Psg e poi il Monaco due squadre che in Francia oggettivamente fanno un campionato diverso. Questo momento, comunque, non basterà secondo noi per uscire indenni.

Come vedere Lens-Tolosa in diretta tv e in streaming

La sfida Lens-Tolosa, in programma domenica 5 gennaio alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Lens è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Un gol per squadra ci sta. Siamo certi. Come ci sta una vittoria del Lens, che allungherebbe in classifica sui rivali di domenica e che guarderebbe da vicino la zona Europa. Occasione troppo ghiotta per non essere sfruttata.

Le probabili formazioni di Lens-Tolosa

LENS (4-2-3-1): Samba; Frankowski, Danso, Khusanov, Medina; Thomasson, Diouf; Lebeau-Lascary, Fulgini, Zaroury; Nzola.

TOLOSA (3-4-2-1): Rester; Sidibe Cresswell, McKenzie; Donnum, Casseres, Sierro, Suazo; Babicka, Abouklai; King.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1