Southampton-Brentford, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Southampton-Brentford è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ultimo in classifica con soli sei punti, il Southampton non è riuscito a ridare slancio alla propria stagione nemmeno cambiando allenatore. Sì, perché da due partite a questa parte sulla panchina dei Saints, come tutti sappiamo, si è seduto Ivan Juric, ex Roma, che non ha iniziato bene.

Anzi, ha iniziato male: due sconfitte in altrettante uscite e la netta sensazione, anzi quasi la certezza, che non ci siano davvero possibilità di rimanere in Premier League l’anno prossimo. La salvezza, al momento, è distante la bellezza di dieci lunghezze e ci sono pure due squadre in mezzo. Sarebbe una vera e propria impresa, un miracolo sportivo. E diciamo che il tecnico croato non è uno che nel corso della sua carriera è sembrato pronto a tutto questo. Ma, oggettivamente, nemmeno il miglior allenatore del Mondo in questa situazione potrebbe fare granché.

Fin quando la matematica comunque non condannerà la squadra di casa, allora la lotta sarà aperta. E magari iniziare a vincere potrebbe aiutare. Il Brentford, che ha giocato ieri contro l’Arsenal perdendo in casa, potrebbe pagare questa sfida a pochi giorni dall’altra. Sia sotto l’aspetto fisico, in un campionato nel quale non ci si ferma mai, sia sotto il profilo mentale, visto che l’impegno è stato tosto. E magari, anche per questo, Juric il primo punto lo potrebbe anche conquistare.