Brighton-Arsenal, Premier League: streaming, formazioni, pronostico

La vittoria contro il Brentford nel turno di capodanno ha permesso all’Arsenal di riprendersi il secondo posto in classifica scavalcando il Nottingham, al momento vera squadra rivelazione di questa Premier League. Certo, rimangono sei i punti di distacco rispetto al Liverpool, che vola e domina, e i Reds di Slot hanno pure una partita in meno. Quindi, oggettivamente, vedendo appunto il momento della capolista, ci pare difficile che i Gunners possano rientrare in corsa.

Ma hanno comunque l’obbligo di farlo. E Arteta, nel corso della conferenza stampa post-partita della gara del primo giorno del 2025, ha detto chiaramente che se ci saranno delle occasioni di mercato il suo club è pronto a tenerla in considerazione. Come andranno le trattative al momento non lo sappiamo, sappiamo benissimo, però, che questa squadra nel corso di questi mesi, cercherà di vincerle tutte per poi fare i conti alla fine.

E il Brighton, di questo momento, non può essere un ostacolo insormontabile per i londinesi: non vince da novembre l’ex squadra di De Zerbi, anche se rimane una squadra assai dura da battere. Nelle ultime cinque uscite sono arrivati 4 pareggi, quindi sì, caratterialmente è una formazione molto da temere. Ma i Gunners sono davvero un’altra cosa.

Vincerle tutte e sperare che il Liverpool faccia qualche passo falso. Non ha altra possibilità, l’Arsenal, se vuole tentare di rimanere in corsa per la Premier League fino alla fine. A partire dal match contro il Brighton, difficile ma non impossibile. Vittoria con almeno tre reti complessive.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Van Hecke, Dunk, Igor; Ayari, Baleba; Gruda, Enciso, Adingra; Joao Pedro.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Merino; Nwaneri, Gabriel Jesus, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3