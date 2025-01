Vitoria Guimaraes-Sporting CP, Liga Portugal: streaming, probabili formazioni, pronostico

Vitoria Guimaraes-Sporting CP è una partita valida per la diciassettesima giornata della Liga Portugal e si gioca venerdì alle 21:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La vittoria contro il Benfica, sofferta, tirata, ma meritata, ha permesso allo Sporting CP di volare in testa al massimo campionato portoghese. E adesso, sulle ali dell’entusiasmo, possiamo tranquillamente dire che, questa squadra, potrebbe vincere un bel po’ di partite di fila.

Sappiamo benissimo che prendersi tre punti in un match del genere dà uno slancio enorme, uno di quelli che possono aiutare a spingere per molto tempo. E adesso c’è da tenere il primo posto, quello che fa sognare. E siccome dietro, né Porto e né Benfica hanno intenzione di mollare nemmeno per un attimo la presa, lo Sporting sa benissimo che contro il Vitoria Guimaraes ha un solo e unico risultato a disposizione. La vittoria. Arriverà? Crediamo di sì.

Sono cinque i risultati utili di fila dei padroni di casa: che sì, non perdono, ma nemmeno vincono: nelle ultime quattro uscite tra campionato e coppa sono arrivati quattro pareggi, tutti con gol. Insomma, è una squadra, il Vitoria, che attacca con tutti gli uomini a disposizione e non difende benissimo. E quando si parla di difesa non perfetta, non possiamo non nominare quel Gyokeres pronto a mettersi nelle maglie larghe della formazione di casa per iniziare il 2025 come ha chiuso il 2024. Segnando a raffica. Sì, è uno che fa decisamente la differenza.

Come vedere Vitoria Guimaraes-Sporting CP in diretta tv e streaming

Il pronostico

Sulle ali dell’entusiasmo per la stupenda affermazione contro il Benfica, altra vittoria importantissima e pesantissima per lo Sporting CP. Match, questo, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Vitoria Guimaraes-Sporting CP

VITORIA GUIMARAES (4-3-3): Varela; Costa, Rivas Viondi, Villanueva, Mendes; Thiago Silva, Manu, Mendes; Kaio Cesar, Gustavo, Santos.

SPORTING CP (4-3-3): Israel; Debast, Diomande, Quaresma; Quenda, Simoes, Hujlmand, Araujo; Trincao, Gyokeres, Harder.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3