Valencia-Real Madrid, Liga: streaming, probabili formazioni, pronostico

Valencia-Real Madrid è un recupero della dodicesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La prima partita dell’anno in Spagna è un recupero, quello tra Valencia e Real Madrid che hanno giocato nel momento in cui quell’alluvione ha messo in ginocchio la città spagnola, lasciando morti e feriti. Ci sono state delle polemiche accese, perché secondo alcuni nessuno avrebbe dovuto giocare. Ma tant’è, ormai è andata così e indietro non si torna.

Detto questo, sono cambiate tantissime cose in classifica dal giorno in cui questa sfida era in programma a quando effettivamente si giocherà. Il Real Madrid, ad esempio, che era alle spalle del Barcellona, ha sfruttato i passi falsi dei catalani e si è portato ad un solo punto in classifica dall’Atletico Madrid, che adesso guida il massimo campionato spagnolo. Anche gli uomini di Simeone hanno una sfida in meno, quindi il sorpasso, qualora il Real dovesse fare bottino pieno – e ci riuscirà – rimarrà comunque temporaneo. Ma è sempre meglio, ovviamente, stare davanti e mettere pressione a chi deve inseguire e questo, Carlo Ancelotti, lo sa molto bene.

Un’affermazione del Real Madrid è decisamente alla portata della truppa di Ancelotti. Il Valencia sembra ancora pagare, purtroppo, lo choc vissuto con quello che è successo in città. Solamente nelle ultime due uscite c’è stato uno scatto d’orgoglio, con due pareggi importanti che, però, non hanno oggettivamente reso la classifica migliore. La formazione padrona di casa sa bene che per salvarsi – anche quest’anno l’obiettivo è diventato questo – deve vincere gli scontri diretti e non questi match che sulla carta non hanno niente da poter dire. E poi c’è il momento del Real, che arriva a questa partita con un trofeo in più e che viene da cinque risultati utili di fila.

Come vedere Valencia-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Valencia-Real Madrid, recupero della dodicesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Vittoria esterna del Real Madrid e primo posto in classifica per gli uomini di Ancelotti. Niente da fare per il Valencia, in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Valencia-Real Madrid

VALENCIA (4-2-3-1): Dimitrievski; Foulquer, Mosquera, Gasiorowski, Rioja; Barrenechea, Guerra; Perez, Almeida, Lopez; Duro.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Camavinga; Valverde, Ceballos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3