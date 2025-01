Nizza-Rennes, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Nizza-Rennes è una partita valida per la sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Derby rossonero all’inizio dell’anno. Nizza e Rennes sono le due squadre che apriranno la sedicesima giornata di Ligue 1, la prima del 2025. Un derby che vede decisamente una squadra favorita, quella di casa ovviamente, che ha una classifica migliore e che fino al momento ha fatto meglio, e anche molto, degli ospiti. Che vedono da vicino più la zona retrocessione che quella Europa.

E poi c’è da tenere conto di quello che è il rendimento interno del Nizza: in stagione hanno perso solamente una volta tra le mura amiche, contro i Rangers in Europa League. In campionato, invece, nessuno è mai riuscito a portare a casa il bottino pieno. E se a questo ci aggiungiamo, ovviamente, il rendimento esterno del Rennes, quattro punti nelle ultime cinque uscite, con tre sconfitte pesanti e una sola vittoria, contro il Bordeuax, in Coppa, quindi contro una squadra di categoria inferiore, diciamo che il quadro è decisamente completo. Non è normale, oggettivamente, vedere il Rennes impelagato nelle zone di classifica che occupa in questo momento. I rossoneri ospiti infatti negli ultimi anni sono riusciti sempre a tenersi fuori da tutto questo. Può capitare un’annata storta, senza dubbio, ma per cambiare tutto quello che è fino al momento è successo non basterà scavallare l’anno. Perché il Nizza si prenderà una vittoria che lo lancerebbe in maniera assai sensibile in classifica.

E poi, sempre andando a vedere gli incroci tra queste due formazioni in casa del Nizza, mai è arrivata una sconfitta per quelli che ospitano. In poche parole è tutto apparecchiato.

Come vedere Nizza-Rennes in diretta tv e in streaming

La sfida Nizza-Rennes, in programma venerdì 3 gennaio alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Un match da almeno una rete per squadra ma anche da tre complessive. Sì, perché il Nizza alla fine si prenderà la vittoria.

Le probabili formazioni di Nizza-Rennes

NIZZA (4-3-3): Bulka; Louchet, Rosario, Bombito, Clauss; Bounani, Boudadou, Ndombele; Guessand, Laborde, Diop.

RENNES (3-4-3): Mandanda; Hateboer, Ostigaard, Nagida; Assignon, James, Matusiwa, Truffert; Blas, Kalimuendo, Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1