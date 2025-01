Sinner ribalta ancora la classifica: tifosi senza parole

Sinner ribalta la classifica: tifosi senza parole. Arrivano ulteriori dettagli sulla graduatoria dei montepremi portati a casa. Jannik è nella storia

Ieri vi abbiamo riportato quella che è la classifica dei montepremi che i tennisti hanno guadagnato nel corso del 2024. E il Paperon dei Paperoni non poteva essere che Jannik Sinner, vincitore di due Slam ma anche di altri tornei importanti, che hanno permesso all’italiano di intascare la bellezza di 20milioni di dollari. Anzi, per essere precisi, quasi 20 milioni di dollari.

Ovvio che a questa somma va aggiunta, anche, quella che il numero uno della classifica mondiale ha racimolato dagli sponsor e, come vi abbiamo raccontato, dovrebbe portare il tutto ad un raddoppio degli incassi. Insomma, un Sinner che ha guadagnato in un solo anno una cifra che tutti noi non riusciremo a guadagnare in una vita, a meno che qualcuno non diventi appunto il numero uno mondiale di questo sport. E oggettivamente la vediamo abbastanza difficile come cosa. A parte gli scherzi, Sinner ha riscritto la storia di questo incasso, secondo le informazioni che sono state riportate in questo caso da business24tv.it.

Sinner, uno solo come lui

“Il totale di Sinner per il 2024 è in realtà il secondo più alto montepremi per una singola stagione nella storia dell’Atp dopo il record di 21.646.145 dollari guadagnati da Novak Djokovic nel 2015″. Sì, avete letto bene. Solamente il serbo, ormai alla fine della sua carriera, è riuscito a guadagnate più di Jannik in un solo anno. Una cifra monstre, entrambe c’è da dirlo, che riscrivono la storia di questa speciale e clamorosa graduatoria.