I pronostici di mercoledì 1 gennaio: Premier League, Championship e altri campionati

I pronostici di mercoledì 1 gennaio: a Capodanno si gioca in Inghilterra, in campo Premier League, Championship, League One e League Two.

La prima partita di Premier League del 2025 mette di fronte Brentford e Arsenal. I Gunners potrebbero approfittare del momento non particolarmente entusiasmante del Brentford, che ad ogni modo davanti al proprio pubblico è più efficace rispetto a quando gioca in trasferta. Improbabile, dunque, che l’Arsenal riesca a tenere la porta inviolata, come del resto è avvenuto nelle ultime 7 gare di Premier League giocate lontano dall’Emirates Stadium.

Nell’ultima giornata è avvenuto il cambio di guardia in vetta alla classifica: il Leeds ha approfittato di un nuovo passo falso dello Sheffield United e, grazie al terzo successo di fila, ora guarda tutti dall’alto verso il basso, a +2 sulle Blades di Chris Wilder. La striscia vincente del Leeds dovrebbe proseguire anche nel 2025: gli uomini di Daniel Farke, che vantano il miglio record casalingo (31 punti in 12 gare) partono favoriti anche contro il Blackburn. I Rovers, in piena zona playoff, si sono un po’ rilassati dopo le 6 vittorie di fila a cavallo tra novembre e dicembre – solo un punto nelle ultime tre partite.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre selezionato queste partite da over 2,5 (almeno tre gol complessivi) e gol (almeno un gol per squadra): Cardiff-Coventry e Hull City-Middlesbrough di Championship, Wycombe-Exeter di League One, Chesterfield-MK Dons e Accrington Stanley-Grimsby di League Two.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sunderland vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Sunderland-Sheffield United, Championship, ore 21:00

Vincenti

Leeds (in Leeds-Blackburn, Championship, ore 16:00)

(in Leeds-Blackburn, ore 16:00) Wycombe (in Wycombe-Exeter, League One, ore 16:00)

(in Wycombe-Exeter, League One, ore 16:00) Burnley (in Burnley-Stoke City, Championship, ore 16:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hull City-Middlesbrough , Championship , ore 18:30

, ore 18:30 Cardiff-Coventry , Championship, ore 16:00

, Championship, ore 16:00 Wycombe-Exeter, League One, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brentford-Arsenal , Premier League, ore 18:30

, Premier League, ore 18:30 Chesterfield-MK Dons , League Two , ore 16:00

, , ore 16:00 Accrington Stanley-Grimsby, League Two, ore 16:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 27.96 GOLDBET ; 27.54 SNAI; 27.96 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Brentford-Arsenal, Premier League, ore 18:30