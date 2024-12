Sunderland-Sheffield United, Championship: tv, formazioni, pronostico

Sunderland-Sheffield United è una partita della venticinquesima giornata di Championship e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sogna l’avvicinamento al secondo posto il Sunderland, che ospita lo Sheffield, davanti di cinque punti, che al momento se ne andrebbe dritto in Premier League. Ma il campionato è lunghissimo, lo sappiamo, e tutto può succedere, a partire, appunto, da questo appuntamento nella notte del primo gennaio che mette in palio dei punti pesantissimi per entrambe le formazioni.

Da un lato, i padroni di casa, arrivano da una sconfitta contro lo Stoke e hanno l’intenzione di mettersi alle spalle il pesante passo falso e riprendere la corsa verso la promozione diretta; dall’altro, gli ospiti, non vincono da due match e hanno pareggiato in casa contro il West Brom nell’ultimo turno. Insomma, in generale, sta meglio il Sunderland che, sfruttando anche il fattore campo, potrebbe avvicinare quello che è l’obiettivo stagionale. Sì, perché nessuno si può nascondere in questo caso: il blasone del club impone, evidentemente, una risalita nella massima serie inglese. E una vittoria potrebbe aiutare e anche sensibilmente a raggiungere questo obiettivo.

Come vedere Sunderland-Sheffield United in diretta tv e in streaming

La sfida Sunderland-Sheffield United è in programma mercoledì alle 18:30. La Serie B inglese non è ovviamente visibile in Italia, nessuno ha acquisito i diritti. Quindi non c’è la possibilità di seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Sunderland è quotata è quotata a 2.25 su Goldbet, Lottomatica e a 2.25 anche su Snai.

Il pronostico

Gara tirata tra due squadre che inseguono lo stesso obiettivo. Ma il Sunderland, alla fine, dovrebbe riuscire a spuntarla conquistando tre punti pesantissimi che vorrebbero dire avvicinamento alla zona di classifica che regalerebbe la massima serie.

Le probabili formazioni di Sunderland-Sheffield United

SUNDERLAND (4-2-3-1): Patterson; Hume, Mepham, O’Nien, Cirkin; Neil, Bellingham; Roberts, Aleksic, Aouchiche; Isidor.

SHEFFIELD UNITED (4-2-3-1): Cooper; Gilchrist, Robinson, Ahmedhodzic, Burrows; Davies, Peck; Brooks, O’Hare, Hamer; Moore.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0