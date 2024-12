Rangers-Celtic, Premiership: streaming, formazioni, pronostico

Rangers-Celtic è una partita della ventunesima giornata della Premiership scozzese e si gioca giovedì alle 16:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Sta praticamente facendo un campionato a parte il Celtic: 14 punti di vantaggio sui Rangers, con il miglior attacco del campionato – 52 gol segnati – e anche la miglior difesa, solamente 4 le reti subite. Insomma, non c’è stata storia mai e non ce ne sarà da qui alla fine della stagione. Ormai tutto quello che si doveva dire, e vedere, si è detto e si è visto.

Certo, iniziare l’anno con quello che senza dubbio è uno dei derby più sentiti è bello. Tant’è che i Rangers sognano, ovviamente, quello che potrebbe essere un colpo bello grosso, un regalo per i propri tifosi che stanno vivendo una stagione assai difficile. Raramente si è visto questo margine in classifica tra due formazioni che di solito si alternano nel vincente. Ma quest’anno il Celtic sin dalla prima giornata ha dimostrato di possedere qualcosa in più. E, questa partita – che nel 2023 chiudeva l’ anno solare – è quella più sentita, quella che dà le maggiori motivazioni. Ed è per questo che, gli ospiti, partono con tutti i favori del pronostico.

Allora, s’imposero i Rangers, che hanno bagnato al meglio la chiusura dei 365 giorni, adesso invece, il Celtic potrebbe rendere quel favore. E dopo tre vittoria di fila in campo, più una quarta ai calci di rigori, i biancoverdi sono pronti al pokerissimo. Un boccone amaro, troppo amaro, per i tifosi del Rangers che, vuoi o non vuoi, lo dovranno mandare giù.

Come vedere Rangers-Celtic in diretta tv e in streaming

La gara Rangers-Celtic, in programma giovedì alle 16:00all’Ibrox Stadium di Glasgow, non sarà trasmessa in Italia né in diretta tv e nemmeno in streaming. Nessuna copertura insomma per l’Old Firm in programma nel primo pomeriggio di oggi che potrebbe decisamente indirizzare la stagione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Celtic è quotata è quotata a 2.25 su Goldbet, Lottomatica e a 2.20 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sì, il Celtic è pronto a piazzare la quinta vittoria di fila contro i rivali di sempre in un match che ha poca storia per la classifica del campionato. Iniziare il 2025 con un’affermazione del genere sarebbe il massimo. E gli ospiti hanno le carte in regola per piazzare quello che sarebbe un colpo mortifero. Match, infine, da almeno una rete per squadra e di conseguenza anche da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Rangers-Celtic

RANGERS (4-1-3-2): Butland; Tavernier, Sterling, Propper, Yilmaz; Raskin; Dowell, Diomande, Cortes; Dessers, Danilo.

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Cartet-Vickers, Scales, Valle; Engels, Hatate, Bernardo; Kuhn, Furuhashi, Yang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3